Encuestas locales y federales

“Las cosas van a cambiar mucho en estos meses.”





Hay quienes creen en las encuestas preliminares y además las encauzan en cierta forma. Yo pienso que sus resultados, en muchas ocasiones, no corresponderán a la realidad del voto. Por ejemplo, aparece Felipe Cantú en primer lugar, Fernando Elizondo Ortiz en penúltimo lugar; de Miguel Treviño cambian sus números entre los líderes y entre los no líderes; Patricio Zambrano sube, el gran candidato que es Aldo Fasci, porque conoce Monterrey, baja, y en fin, hay una revoltura que no tiene razón de ser, por lo que debemos esperar a que aparezca la verdad el día de las elecciones.

Las encuestas federales pueden cambiar ante el hartazgo y el miedo a la violencia, la delincuencia y la corrupción, que parece ser el punto de partida del voto. Pero también pueden cambiar las encuestas locales porque, por ejemplo, se ataca a Margarita, ex alcaldesa de Monterrey, y Anaya, el líder del PT, la defiende, mientras que otras, como las de Monterrey, no coinciden con la realidad previa.

En fin, las cosas no pueden pronosticarse con tanto tiempo y en base a deseos o cálculos hechos en fórmulas que pueden modificarse ante la realidad y ante otros factores emocionales, más que racionales, que aparecen en la actualidad.

Yo no me atrevería a hacer pronósticos más que en algunos casos muy especiales, en donde se ven los avances correspondientes. Además me esperaría unas semanas para observar la reacción emocional, de contradicción y coraje, y sobre todo aquella que no está contenta con la realidad actual, porque no le han resuelto sus problemas básicos. Pienso que veremos un nuevo mundo muy pronto. Ojalá sea mejor que el actual.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Esperemos un mundo mejor, no peor.