Elecciones en el Estado de México

“El termómetro político está encendido”.





En el mes de junio se celebrarán elecciones en varios estados de la República, pero ese proceso es particularmente importante en el Estado de México, que tiene 17 millones de habitantes y es la entidad poblacional más grande del país. Lo que ahí pase nos dará una pista de lo que sucederá en el año 2018 en la elección para Presidente de la República, senadores y diputados.

La campaña se está desarrollando con la participación de Alfredo del Mazo Jr., hijo del Grupo Atlacomulco, clásico poseedor del poder en ese estado. Él está recibiendo todo el apoyo abierto y descarado del gobierno federal, que ya ni las formas guarda; sus contrincantes: son la lánguida y triste candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, fuertemente apoyada por el “niño maravilla” y tiene también como rival de la llamada izquierda, a una mujer de la cultura del trabajo, Delfina Gómez, del partido Morena, de López Obrador, actualmente puntero en las encuestas preliminares a la Presidencia. Como comparsa está el candidato del PRD, que está tan lastimado en su interior, que debería dedicarse, primero a arreglar su casa y después a proclamar sueños guajiros irrealizables.

Espero que las elecciones recojan realmente el sentir del pueblo y no sean afectadas por el poder de la economía, hecha limosnas, pues desde los griegos la democracia es para el pueblo y por el pueblo y no para un grupo en especial; no es perfecta, pero es el menos malo de los métodos para gobernar.