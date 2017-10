La economía: ciencia del egoísmo

“Ojalá los economistas prediquen el amor.”





Todas las teorías económicas modernas y recientes tienden al liberalismo económico y solo Marx, con la distribución del capital y el trabajo, pensó en la justicia social. No soy marxista, porque esa tesis no es realista, pero sí creo en la justicia de Cristo, que vino a enseñarnos que el dar engrandece, pues dar algo de lo que tenemos ennoblece nuestro espíritu y nos genera un alto grado de satisfacción, y que solo el amor a nuestros semejantes produce la felicidad.

Según los expertos, en la actualidad han triunfado el liberalismo económico y el libre mercado, como lo ha documentado el sistema económico internacional, por lo que vivimos en la época del comercio, el egoísmo, el aprovechamiento de los unos a los otros, olvidando el altruismo.

No soy un experto economista o psicólogo, pero sé, porque los conozco, que existen estudios científicos que han demostrado que el dar es lo que genera satisfacción, felicidad y protección de nosotros, que siempre es más importante que el yo, pues este último solo conduce al egoísmo y a la infelicidad.

Mi hipótesis, que describo aquí con simpleza, es notoria, porque lo contrario ha producido intereses mezquinos, guerras, actitudes egocéntricas y una gran diferencia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada o muy poco.

No sé si estoy en lo correcto o no, lo que sí sé es que no somos felices como deberíamos serlo si siguiéramos las prácticas y las prédicas del Señor y de todas las religiones que predican el amor.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Amor es la solución. La economía no ha funcionado.