Dialéctica con Urzúa

“¿Sigue Marx vigente?”





La velocidad de la comunicación nos ha hecho regresar a la discusión clásica del Manifiesto Comunista de Carl Marx, en la que la fuerza del capital tiene que estar en equilibrio con la del trabajo. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, el economista e historiador Ernest Mandel, generador de una corriente de cogestión e impulsor del socialismo democrático, buscaba que hubiera opciones menos radicales que no obligaran a la lucha del proletariado contra el capital; entonces comprendí que lo que quería era justicia social a secas.

Esa justicia social tiene sustento en las corrientes liberales económicas encabezadas por Adam Smith, quien estudió profundamente el proceso de creación y acumulación de la riqueza, publicando su famosa obra “La riqueza de las naciones” y en la filosofía de Stuart Mill, teórico del utilitarismo y defensor de la libertad y de los límites al ejercicio del poder, que sugerían la posibilidad de que el libre mercado fuera independiente de la pobreza y que el mundo del capital, si se abría totalmente, permitiría la justicia, que desgraciadamente nunca ha existido en la historia de la humanidad.

Recientemente recibí un correo de mi amigo Urzúa, un empresario boyante que en su época estudiantil, como todos, fue marxista, pero que ahora es también un generoso filántropo, en el que recuerda el ejemplo de una joven que siempre obtiene buenas calificaciones, a la que una amiga le pide le comparta las respuestas del examen para evitar ser reprobada; entonces ella le dice: “¿Por qué te voy a prestar mis respuestas, si yo estudié mucho y tú solo estuviste divirtiéndote?”.

Este sencillo ejemplo me hizo recordar, no el día de los muertos, sino la justicia social que representa la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la recreación, que no ha estado realmente al alcance de la población de nuestro país, pues cada quien tiene diferentes oportunidades, de acuerdo a su capacidad económica o filiación política y por ende, no alcanzamos la justicia plena y menos la equidad, por lo que es importante diseñar un nuevo modelo que nos lleve al estado de bienestar adecuado, es decir a una vida plena de satisfacción y tranquilidad.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Lo justo es lo justo y no hay forma de impedir esta comparación.

