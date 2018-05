Los debates municipales

¿Serán de utilidad?

El pasado martes hubo un debate entre los candidatos a alcalde y ahí quedó muy bien Adrián de la Garza.

Los debates son ya una costumbre en muchos países. En ellos se presentan las propuestas de los candidatos, para ver si coinciden con la opinión del gran elector, que es el que vota y define la elección.

Siempre me he preguntado si los debates son, como dice Salvador Borrego, dinámicos y eficaces. Al anunciarlos con tanto tiempo de anticipación, como que pierden su eficacia y no forman parte del esquema de síntesis y antítesis en que se deben debatir los temas torales del gobierno, para influir la opinión de los electores.

Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los métodos para gobernar, pero que no es perfecto. Pienso que en la actualidad este sistema democrático está perdiendo vigencia y lo han demostrado las últimas elecciones en diferentes partes del mundo, pues candidatos fundamentalistas, rígidos, figuran y ganan elecciones, como ha sucedido en algunos países del norte de Europa y como la gran tragedia de la democracia, que todos admiramos, la norteamericana, pues sufrió un derrumbe al elegir a un personaje que no tiene noción de lo que es el ejercicio del poder, la política gubernamental y la administración pública.

Tengo la suspicacia de que estos sistemas van a cambiar, dando paso a otros que no le den tanta importancia a la política y sí a los temas que cambian el mundo: el arte, la ciencia y la tecnología, para que podamos vivir en armonía y como dice el gran libro, nos podamos amar los unos a los otros.

DESCARTES: Pienso, luego existo… El hombre quiere gobernar al hombre, cuando ni siquiera puede gobernarse a sí mismo.