Los debates en Milenio

Muy buena idea.

El pasado martes pude observar con cuidado la entrevista-debate del candidato Meade con algunos de los más importantes editorialistas de Milenio, encabezados por su director general editorial. En ella observé, de parte del candidato, una actitud totalmente defensiva y verborreica, pues casi no permitía preguntas, ni quería contestarlas y hablaba sin meditación.

Este hecho me recordó una vieja historia de cuando yo era rector de la UANL. El presidente Echeverría me pidió que fuera a entrevistarme con el licenciado Moya Palencia, en aquella época secretario de Gobernación y precandidato a la Presidencia de la República. Me acompañé de un viejo amigo experto en analizar situaciones políticas, cuyo nombre me guardo porque a él le gusta proteger su identidad.

Nos entrevistamos con el secretario por más de 90 minutos, en los cuales el licenciado Moya nos hizo una explicación pormenorizada de todo su proyecto político.

Cuando terminamos esa reunión le pregunté a mi amigo, ¿qué opinas de este personaje? Me contestó “este señor no va a ser Presidente de la República” y le pregunté ¿por qué estás tan seguro? y replicó “porque no sabe escuchar, solo sabe hablar y no nos permitió expresar idea alguna durante la entrevista”.

Valga este recuerdo para compararlo con la entrevista del día martes, en la que los brillantes editorialistas de Milenio poco pudieron expresar sus ideas pues Meade, en su afán de justificar todo y adelantándose a cualquier pregunta, llevaba la conversación solo a los temas que él quería.

Con esta observación, reitero la opinión de mi amigo: alguien que no sabe escuchar es muy difícil que pueda ser Presidente de nuestro país.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Es muy sabio escuchar, antes de contestar.