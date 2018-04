Una segunda lectura del debate

“Hubo cosas incomprensibles.”





Yo no puedo entender cómo de un debate que se termina a las 10 de la noche y quienes lo vieron se van a dormir, los medios puedan recibir información durante la madrugada y que con esa información se obtenga alguna conclusión. Yo me imagino que la mayor parte de la población del país se acuesta temprano, pues se levanta a las 5 o 6 de la mañana para ir a sus trabajos. Por eso algunos resultados no corresponden a la realidad, según mi modesta opinión.

En otras partes del mundo la automatización es perfecta, pero en México más de la mitad de la población tiene que levantarse temprano para trabajar y no se cuenta con los medios automáticos que permiten el análisis inmediato. Por eso el muestrario estadístico, que yo conozco bien cómo se hace, no es válido, y dicho en otras palabras más sencillas, son solamente mentiras o travesuras, como las llama algún candidato.

De los debates y su análisis, como dice mi amigo Salvador Borrego, lo único que vale la pena es darle seguimiento cotidiano y seguir las reglas estadísticas que, nos guste o no, son matemáticas y esas no se equivocan.

Lo que sí se equivoca es el análisis rápido, que es el que hacen algunos medios de comunicación tomando en cuenta opiniones fugaces que no tienen valor, como tampoco tiene valor de verdad aquella información a la que no le dan seguimiento frecuente. Si todo eso es cierto, y yo no estoy predicando falacias, las publicaciones con resultados inmediatos son mentiras, como fue una gran mentira que en EU iba a ganar Hillary Clinton, y ganó el ahora presidente Donald Trump; y eso que estoy hablando de un país que tiene el 92% de personas con Facebook, Twitter y todos los demás medios cibernéticos.

En síntesis, mientras el debate no se sedimente con el tiempo y con las opiniones permanentes, para mí los resultados inmediatos no son reales. Por eso propongo que se le pregunte a la gente ¿cree usted que los resultados del debate que se publican de inmediato son verdad o mentira?; y después analizaremos la respuesta.

DESCARTES: Pienso, luego existo… La pregunta clave que se antoja es si los ciudadanos creen o dudan de los resultados que se publican en los medios al día siguiente de los debates. La misma pregunta la hago para las elecciones, pues se publicarán los resultados a las 11 de la noche del mismo día de la elección.

luisetodd@yahoo.com