La cultura de los muertos

Costumbre muy mexicana.

Por alguna razón de carácter antropológico, que estudió muy bien el maestro León Portilla, en nuestro pasado, los indígenas rendían culto a la muerte, quizás por la inteligencia que les caracterizaba. Me refiero a que como dice el filósofo romano Marcus Manilius, cuando nacemos empezamos a morir, y como esto es imposible de evitar, el humorismo mexicano prefiere reírse de algo que como quiera llegará, aunque unos sean de lento aprendizaje, como decía el maestro Henestrosa, que vivió 100 años, y otros sean de rápido y fugaz tránsito, por los sinsabores y virtudes de este hecho inexorable.

Dado que vivimos en una sociedad llamada de libre comercio, nuestros indígenas vendían pasteles, piñatas, adornos y de paso visitaban a sus deudos, que reposan tranquilamente en los panteones, o ahora en las iglesias, en forma de partículas incineradas.

Soy creyente y me identifico con la tesis que dice que la vida no es una línea que termina con la muerte sino que es un círculo, que para conservar la energía, no desaparece, regresa en forma de un círculo, y aunque eso se parezca a algunas creencias budistas, en la teoría cristiana Dios significa la esperanza y cuando un familiar agradece el acompañamiento en un sepelio, siempre menciona la frase “pasó a mejor vida”, lo que quiere decir que la vida actual no es la ideal, pues todos tenemos en nuestra historia problemas, tragedias, virtudes, defectos, errores, aciertos, y todo eso termina con lo mismo: la muerte, que representa el final de todo, o el principio de algo diferente.

Espero que este 2 de noviembre pueda todavía bromear con mi fiel compañera y aunque cada día se me acerca más, ojalá tarde un buen tiempo en llegar.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Hay que llegar a tiempo con nuestra fiel amiga la muerte.