Continúa la solicitud de firmas

¿Y eso para qué sirve?

La democracia nace para ejercer el poder con el fin de servir a la comunidad, pero esa tesis parece haberse olvidado en la actualidad, lo que nos está confundiendo, con el riesgo de generar un caos. Hace algunos días se publicó la noticia de que El Bronco había alcanzado a Margarita en el número de firmas para contender por la Presidencia de la República y que ya hay más candidatos independientes, lo cual parece muy interesante para aquellos que se dedican a las noticias, pero tiene un mínimo valor para la política real.

Me refiero a que a la gente le importa un comino ese cambio si no va acompañado de algún beneficio social. El hecho de que Margarita o El Bronco vayan empatados como aspirantes es menos importante que el resultado de un juego entre los Tigres y los Rayados, porque este último al menos genera pasión y cierto compromiso psicológico, mientras que la recopilación de firmas, que rompió la estructura institucional de los partidos políticos, va a generar más daño que beneficio.

Siempre he sido partidario de que existan candidatos independientes para que no se genere una dictadura de partido; pero de ahí a la “locura” de que más de 50 personas quieran gobernar el país, me parece un absurdo que va a producir confusiones y no va a mejorar la democracia, aunque tengamos aquí el ejemplo de El Bronco, independiente, bajo una tesis antiPRI y antiPAN.

Además, hay que recordar que las estructuras de los partidos políticos que trabajan bien, a tiempo y con honestidad, son necesarias, porque representan las instituciones políticas, y en teoría tienen una ideología que produce la discusión dialéctica que busca la verdad.

DESCARTES: Pienso, luego existo… ¿Servirá de algo tanto lío?