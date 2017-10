“Signo de desarrollo y civilización.”

Hace algunos meses que no visitaba el hospital Universitario, al que yo llamo la Ciudad de la Salud, porque cuenta con un cúmulo de expertos profesionistas y de equipamiento moderno que me impresionó favorablemente, pues del viejo nosocomio ya no quedan más que recuerdos; hay una gran diferencia con el actual.

El ambiente es nostálgico pero totalmente diferente y su vitalidad y actividad se pueden transpirar en los aires positivos de la academia, ya que conviven estudiantes, enfermeras y otras áreas de salud pública, con brillantes especialistas que garantizan que la relación entre el ambiente y la academia estén vigentes y forman parte de un círculo virtuoso donde se respira una tendencia al progreso y a la investigación científica.

La atención es esmerada y las instalaciones son ya de primer mundo, con tecnología de punta y una cuidadosa preocupación por los pacientes. Esta corriente positiva se inició en la época de Jesús Zacarías Villarreal, continuó con Jesús Ancer y se consolidó con Donato Saldívar, Santos Guzmán y ahora con Edelmiro Pérez, lo que permite presumir que cuando un equipo da continuidad y calidad permanente, se pueden obtener grandes logros, sobre todo con el apoyo del gobierno y de los empresarios.

Espero que la investigación científica, que ya se practica, se incremente y se departamentalice en la búsqueda de la excelencia médica, incluyendo la enseñanza y con la atención esmerada y la calidad humana que siempre debe existir en el ámbito hospitalario.

Estoy seguro que con los nuevos planes y programas que tienen actualmente se podrá lograr esa simbiosis, aunque ya sabemos que desde el punto de vista de la formación de los maestros es ya la mejor institución general del país y con un poco de esfuerzo en la investigación, competiremos con los mejores hospitales del mundo civilizado.

Felicito a mis ex alumnos por su tenacidad y fortaleza, planeación, gestión de recursos y sobre todo por la unidad que han conservado para mejorar la calidad de nuestra histórica institución.

