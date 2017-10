Candidatos independientes: financiamiento

¿Autofinanciamiento o “no entiendo nada”?





Estoy atento a los informes y comentarios periodísticos sobre los llamados candidatos ciudadanos independientes, porque me parece un fenómeno social muy interesante y porque en Nuevo León El Bronco puso el ejemplo, mismo que surgió también en otras partes del mundo, en las que los ciudadanos ya están hartos de los partidos políticos.

Y llama mi atención que aquí en Monterrey, Raúl González El Matemático, a quien conozco desde hace muchos años y de quien me sentí muy orgulloso por sus triunfos deportivos, esté utilizando el sistema que el estado le dio a través del voto que recibió el gobernador, para recabar firmas que le permitan contender por una senaduría, que seguramente inspirado por su jefe, anda buscando.

Por otra parte, no comprendo por qué un funcionario que está activo, puede utilizar los recursos públicos y permite que se lleven a cabo reuniones en las que participan personas que trabajan dentro del gobierno, para que le ayuden a conseguir las firmas que requiere para ser candidato independiente a senador de la República Mexicana.

Ojalá alguien pueda explicar éste y otros casos que no se justifican, porque estoy seguro de que cuando Raúl, nuestro brillante Matemático, ganó las Olimpiadas no utilizó ningún instrumento especial con pedales para ganar ese evento, que era a pie y corriendo, pues igual es ahora, si quiere ser senador, que lo haga a pie y corriendo, no con ayuda de una bicicleta o de una motocicleta.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Hay que poner cada cosa en su lugar y aunque cambie el mundo las justas reglas no deben alterarse.