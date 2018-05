Candidatos a la Presidencia: números, por favor

“Todo lo que dicen es subjetivo.”





Pitágoras fue un sabio griego que quiso facilitar la comunicación interhumana. Además de él, muchos han creído en las matemáticas como instrumento para analizar y factor único de comparación. Por eso no comprendo por qué los candidatos presidenciales hablan de muchas cosas, menos de los números.

Cuando AMLO se refiere a la pobreza dice un número correcto: en México el 43.6%, son pobres. Cuando dice que solo el 17% de los alumnos en la edad correspondiente ingresan a la universidad, es correcto, porque ese es el dato del Inegi; pero cuando menciona otros, como el porcentaje de ricos en comparación con el de pobres, no da los números y queda la duda.

Peor el “niño maravilla”, porque según él, con base en la informática nos está convenciendo de algo, cuando lo que hace es utilizar números de otros países y raramente los del nuestro. Con esos instrumentos nos tendría que explicar por qué su partido no pudo resolver el problema de la pobreza en México, con 12 años de estadía y por qué no pudo combatir la corrupción.

Otros como Margarita Zavala lo hacen de buena fe, pero no dan ningún número, y Meade, que tiene muchos números porque fue secretario de Hacienda, no se defiende cuando le preguntan por los miles de millones de pesos de los fraudes para las campañas. Tampoco Jaime Rodríguez, pues solo señala situaciones qcomo el aumento en la pobreza o la corrupción, pero no tiene expresiones numéricas.

Por eso les pido, por favor, que los utilicen, pues si bien somos un país que tenemos un bajo nivel educativo, sí entendemos los números de los datos mencionados.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Para entender la ciencia necesitamos aprender a contar.