Los candidatos (4)

"Miguel Ángel Mancera."





Este personaje fue ascendiendo rápidamente al poder de una de las ciudades más importantes del mundo, y lo hizo por exclusión, por el PRD, partido con el que tradicionalmente dice identificarse por las características sociales, lo que le permite una fórmula moderna, con capacidad de alianzas .

Fue un buen gobernante de la ciudad más compleja y no ha hecho muchos enemigos y ahora está luchando porque sea democrática la elección del antes Frente Unido, que nada tiene de unido, pues cuando se cruzan el aceite y el agua, solo sale una melcocha.

Eso es lo que está sucediendo con el ideario de derecha que creó Gómez Morín con mucha inteligencia en un socialcristianismo, al unirse con el ideario de una izquierda aderezada y poco clara en su visión del mundo; muy diferente a la que tiene López Obrador, que se ha conservado de izquierda desde su génesis política y por eso lleva la mayoría en las encuestas, que como todo, cambian cotidianamente, por lo que no se pueden augurarse triunfos o fracasos a futuro.

En lo particular me parece, que si fue capaz, igual que López Obrador, de gobernar una ciudad tan grande y tiene un ideario no radical, podría ser un buen candidato, si se lo permite Anaya, que es el que en teoría tiene la mayoría de votos, y por eso está luchando por ser él el candidato del ahora Por México al Frente, que es el contrasentido de una mezcla de idearios que no van a llegar al punto de equilibrio necesario para que exista un país con rumbo y armonía.

Este personaje tuvo una pequeña enfermedad y eso seguramente lo ha hecho madurar, lo que le da ventajas sobre quienes no han tenido la opción de enfrentarse a lo que es el encuentro del hombre con su fragilidad biológica, pues cuando uno tiene este encuentro, que lo hace reconocer su fragilidad, empieza a madurar, a comprender, a tolerar, a conciliar y a aprender que la vida no es un sí o un no, sino frecuentemente es un quién sabe.

Espero que logre lo que él quiere: la candidatura, aunque lo dudo, pero es un capital activo político que ha demostrado capacidad, entrega y honestidad, que es el secreto y la base de la política nacional, y que no vayamos a caer también en el precipicio donde está sumido el país más poderoso del mundo, con un personaje que no tiene ideario, que no sabe a dónde va y que solo se dedica a tratar a la política como si fuera un negocio.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Mancera, ojalá le vaya bien.

