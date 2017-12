Los candidatos (3)

López Obrador.

A este personaje sí tengo la experiencia de haberlo conocido y lo que nunca me gustó fue su sentido mesiánico y su capacidad de autoconsiderarse un personaje especial; aunque últimamente he percibido en él un cambio de actitud y una gran dosis de tolerancia y de perdón.

A eso se agrega ahora una enorme dosis de comprensión al proceso industrial, que le ha permitido limar asperezas con el sector empresarial que ahora representa, en la campaña Alfonso Romo, a quien conozco muy bien y es un hombre interesante, porque ha hecho fortuna por su propio esfuerzo; siempre tiene ideas nuevas y trata de escuchar a los demás con particular atención, aun en temas en los que no es experto, como los de la ciencia y el arte. Su cariño por los animales, en particular por los caballos, habla bien de él; además, es de reconocérsele el respaldo nacional que le ha venido dando al candidato de Morena.

Andrés Manuel, a diferencia de los otros candidatos que he mencionado, sí tiene una ideología propia y muy clara y tiende a una social democracia, con amplio respeto por los pobres y tiene capacidad de liderazgo probado, y aunque como todo ser humano comete errores, quizás puede ser la persona que cambie a nuestro país, que tiene urgencia por cambiar, y más por la vecindad con Trump.

Necesitamos un México auténtico con identidad cultural e instinto social y no el México tecnocrático que diseñó Salinas, con inteligencia y Zedillo con torpeza, porque este último se olvidó de lo mejor de la política, que son la comprensión, el amor y la tolerancia.

DESCARTES: Pienso, luego existo… López Obrador sí tiene ideología propia y eso es importante.