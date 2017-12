El candidato de la Navidad (5)

“Me refiero a El Bronco.”





Jaime Rodríguez sí es un viejo conocido mío, desde que era estudiante de Agronomía y estoy orgulloso, como mexicano, de que un hijo de campesinos haya accedido a la gubernatura independiente de un estado tan importante como el nuestro. Con él he tenido amplias discusiones y como él mismo ha dicho, diferencias y coincidencias.

No es un tecnócrata y tiene características de ser un zorro de la política, pues la comprende. La aprendió en el PRI y hoy en día la practica como le da su gana, pues no escucha consejo alguno en términos políticos o sociales, solo en técnicos.

Jaime tiene una personalidad muy extraña, porque lo mismo puede ser un hombre frío que un agradable y simpático personaje que te mira a los ojos y hace bromas; no se toma muy en serio, y con esa simpatía personal logró tumbar dos murallas que habían generado productos negativos para Nuevo León. Le ganó genuinamente al PAN y al PRI, y todo estaba bien, porque era una forma nueva de ver la política y porque no se le conocen antecedentes de impunidad o corrupción manifiesta, aunque no es una dama de la caridad, pues como todo ser humano tiene defectos.

El problema es que decidió que su tesis empírica de luchar contra lo establecido en NL le podía funcionar a nivel nacional y es el único candidato independiente que ha conseguido los votos para ser considerado presunto representante de la nación. Es impredecible y su fraseología muy común y poco elegante no ayuda a la solemnidad que debe tener quien ocupe el puesto de Presidente de esta gran república.

Virtud por la tenacidad y defecto porque no escucha consejos; y un hombre sabio toma las decisiones después de escuchar a los colaboradores, para que juntos formen un grupo de ideas que tengan capacidad de triunfar. Le deseo lo mejor porque es auténtico, pero no estoy seguro de que México deba estar representado por un personaje pintoresco y simpático, pero que no ha probado la unión entre la técnica, la ciencia y el arte social, por lo que su futuro es una incógnita.

DESCARTES: Pienso, luego existo… La incógnita del hombre (Alexis Carrel, Premio Nobel).

