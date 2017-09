El uso de los aviones y carros oficiales

“No se hagan bolas: solo la realidad.”





Recientemente se ha despertado la polémica por el uso familiar de aviones y automóviles y ese tema sigue confuso, porque nadie quiere enfrentarse a la realidad. Se acusa al gobernador anterior de haber utilizado helicópteros oficiales para viajar a su rancho y al gobernador actual de tener muchas camionetas; y aunque no soy el Chapulín Colorado ni me interesa defender a nadie, quiero compartir mi experiencia, a sabiendas de que algunos fundamentalistas no van a estar de acuerdo.

En relación a los aviones, me parece un tema menor, pues si existieron irregularidades en el sexenio anterior, cosa que no dudo por la interferencia de un familiar incómodo, el uso de los aviones para producir eficiencia y seguridad en el gobernante se utiliza en la mayoría de los países. Donald Trump viaja todos los fines de semana a Miami en el carísimo Air Force One y los presidentes de Francia, Alemania y hasta el de Sudáfrica cambian de latitudes para asuntos mixtos: oficiales y personales.

Igual sucede con los automóviles y aunque dicen que los carros oficiales deben guardarse los fines de semana, la verdad es que esta logística es imposible, pues un gobernante desempeña su función 24 horas, los 7 días de la semana.

Tratar de controlar esto es un cuento chino, pues también sucedía en las empresas, que ahora prefieren entregar las unidades como prestaciones y vendérselas al empleado para que las sigan usando cuando terminan sus actividades.

En todos los países se utilizan los automóviles oficiales con la idea de la seguridad y la eficiencia y nadie se pone a medir el gasto en gasolina de los fines de semana, porque es imposible hacerlo.

DESCARTES: “Pienso, luego existo”... La corrupción existe en otras partes. Allá hay que voltear los ojos a otro lado y no a la frivolidad del uso de los móviles.