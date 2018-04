El ataque por el uso del avión de AMLO

“Auténtica tontería”

Recientemente grupos políticos contrarios a AMLO, a quien no estoy defendiendo, han utilizado una estupidez para atacarlo, que es que él usó una avioneta para volar mil kilómetros y lograr cumplir su agenda proselitista. En ese viaje le cobraron el doble de lo que hubiera pagado en Aeroméxico, aunque el avión está muy viejo y feo.

Yo tengo experiencia en el servicio público y todos los altos funcionarios usan aviones privados; algunos prestados. Otros, rentados, para llegar al destino y los presidentes de los partidos políticos y los candidatos los usan; y si no lo creen pregúntenle a Josefina Vázquez Mora, que aparte de los mil millones de pesos que le dieron para quién sabe qué, en la campaña usaba puros aviones privados; y Ricardo Anaya, del PAN, volaba todas las semanas a Atlanta, Georgia y por supuesto que también lo hace el presidente del PRI.

Yo recuerdo que cuando fui funcionario, un amigo, sin pagarle y sin mediar compromiso alguno me prestó una avioneta Falcon 40 y con ella pude visitar todas las universidades públicas del país. En esa época el secretario de Educación también usaba aviones privados y lo siguen haciendo.

Por supuesto que los presidentes de la República siempre han usado aviones de la nación y el actual recientemente estrenó uno enorme y lujoso; no estoy de acuerdo con AMLO en que se venda, porque México tiene una personalidad institucional y nuestros mandatarios no pueden llegar a los eventos internacionales, en otros países, en naves obsoletas. Por favor, aquellos contrarios a lo convencional, no se desgasten, pues el uso de los aviones privados es necesario. No lo contaminen con ataques infundados.

DESCARTES: Pienso, luego existo… En muchas ocasiones el uso de los aviones privados es necesario.