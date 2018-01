Agustín Basave Fernández del Valle

Un filósofo que recordamos

con cariño.

Yo conocí muy bien a don Agustín y estaba orgulloso de su amistad, pues es el único filósofo que hemos tenido en la época reciente. Hombre profundo, humanista, maestro excepcional, orador que impactaba con su verbo y sus ideas, nos legó un ejemplo de honestidad y autenticidad, cuando dirigió la Facultad de Filosofía y Letras de las UANL y cuando nos daba buenos consejos.

Su hijo, Agustín Basave, se introdujo a la política y a la diplomacia y lo ha hecho con la herencia auténtica de su señor padre y ha sido un hombre valioso en la lucha por la democracia y con la política vista en su dimensión filosófica, nacionalista y auténtica. Para él tengo mi gran admiración, porque nunca ha cambiado de forma de pensar, aunque haya modificado su partido político.

Pero ahora resulta que su hijo, es decir el nieto del gran maestro, también se ha enlistado como candidato a diputado y lleva la sangre de su padre y de su abuelo y nos da un síndrome de esperanza, ante la presencia de tantos candidatos, pobres en su ideología y en conocimiento de la verdadera política.

La genética se sigue transmitiendo a través del ADN, no solo en la forma, sino en la función y también en el pensamiento y este jovencito, estoy seguro, tiene la fuerza y el ejemplo de su abuelo y de su padre, y le deseo, al margen de su partido, que gane las elecciones y que sea una inyección nueva y positiva para el país. La filosofía no está alejada de la política; al contrario, la política se ha alejado de la filosofía, pues muchos candidatos parecen titiriteros que se dedican a vender baratijas, pero no generan conceptos valiosos para cambiar este mundo en que estamos viviendo.

Descartes: Pienso, luego existo… La genética es muy importante para todo.