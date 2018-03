Hay falta de atención a las adicciones

“El Gobierno señala que sólo el 8% recibe tratamiento”





Uno de los serios problemas del mundo, que ejemplifican EU y México son las adicciones. Este tema, como lo he comentado en otros artículos, me fue señalado en 1992, con gran visión, por el Premio Nobel por el ADN, Francis Crick, quien me mencionó durante una entrevista, cuando yo estaba en la Unesco, que los problemas del siglo XXI serían la depresión, la ansiedad y las adicciones.

Recientemente Manuel Mondragón y Carmen Fernández, funcionarios expertos en esa temática, señalaron estadísticas que muestran que en nuestro país hay una terrible adicción a la nicotina y al alcohol, y también a las drogas, y que quienes las padecen, que deben ser considerados enfermos según la Organización Mundial de la Salud, no reciben atención y menos tratamiento específico.

Lo anterior no es un problema de las drogas en sí o del alcohol, que siempre han existido. Es un problema de la sociedad que no está desarrollando satisfactores espirituales que permitan a los jóvenes, a los niños y a los adultos tener una escala de valores y espiritualizar su vida con base al servicio y no solo al materialismo pragmático o al monetarismo ilustrado de esta época.

El tratamiento de esta problemática debe empezar desde la educación básica y sobre todo con la actitud de los padres y de los líderes, que deben ejemplificar, para que los niños y adolescentes tengan muy claro qué es lo importante en la vida y no sufran la angustia y la depresión que ha sido descrita en numerosas estadísticas. El problema no es la droga, es el ansia existencial de quienes no encuentran su espacio en el mundo actual.

Descartes: Pienso, luego existo… Hay múltiples adicciones y el mejor tratamiento es la gimnasia cerebral, a través de la terapia de grupos.