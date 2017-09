Darwin y la política

“La evolución o Dios.”

Creo que es posible integrar el concepto de la evolución con la presencia de un Dios divino, que es nuestra esperanza, pues tenemos la certidumbre de morir; de eso no tengo la menor duda. Actualizando este tema y viendo en conjunto a la sociedad de nuestro país, me atrevo a preguntar si el pueblo, que incluye a los que ganan mucho y a los que les falta lo básico para sobrevivir, ha entendido este axioma fundamental.

La vida nos ha enseñado que nunca es igual lo que pensamos que lo que sucede, es por eso que en la actualidad, estamos viviendo y sufriendo el contrasentido de la historia hecha realidad.

Pienso que Kant, Schopenhauer y Hegel nunca se imaginaron que sus ideas seguirían vigentes en la época de la comunicación transcultural y de la cibernética a tiempo real; pero lo están o, sus ideas siguen vigentes y tenemos que abrazarnos a ellas para entender los problemas contemporáneos.

El mundo actual ha desbordado los conceptos tribal, feudal y democrático de la república que inventó Maquiavelo, y ahora estamos esperando el cambio. Un cambio que nos desborde y nos haga entender una vida nueva, que no nos imaginamos egoísta y retórica, pues la actual no es sino la realidad cruenta y loca, ejemplificada por las acciones de Trump, presidente de uno de los países más importantes del mundo, que ha destruido la lógica y la prudencia y se ha envuelto en la paranoia colectiva y social que está haciendo que el mundo tiemble ante las absurdas declaraciones de guerra de personajes que no entienden que el mundo no es de ellos sino de todos nosotros, y que cualquier error puede conducir a la destrucción de la humanidad.

De ahí la importancia de comprender, como lo han dicho algunos pensadores, a la evolución como sinónimo de movimiento, y que la humanidad, agregamos nosotros, pase a una nueva etapa de libertad, de solidaridad y de amor por los semejantes, pues así como las especies cambian, el hombre y la sociedad deben cambiar. De ahí depende nuestro futuro.

DESCARTES: Pienso, luego existo… La locura invade la política; qué vergüenza.

luisetodd@yahoo.com