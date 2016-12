Carlos Slim para Presidente en 2018

“Por supuesto, con ayuda de Trump”.

El ex presidente Santa Anna hizo un negocio para México, porque vendió la mitad del territorio en 17 millones de dólares y con eso consolidó su fortuna y logró morir de muerte natural. Ahora en la reunión que tuvieron hace unos días Trump y Slim seguramente ya planearon la venta de la otra parte del territorio.

Igual se han de haber puesto de acuerdo para que en el futuro, por razones de mercadotecnia, nuestro país se llame Mexicolandia, y sea un Estado anexo a la gran Unión Americana, que ahora Trump, con su sistema de pensar en lo social y no en los negocios, lo va a integrar.

Esto parece una locura, pero a como está el mundo, en donde los ingleses, que inventaron el parlamentarismo, se autosuicidaron económicamente con el Brexit; los americanos, que “inventaron” la democracia, acaban de elegir el peor candidato, y en los países nórdicos está sucediendo lo mismo, mientras que en Francia va a ganar la ultraderecha y España no puede gobernar; es decir, el mundo es un caos y México no podrá escapar del mismo.

Estoy seguro de que Slim, que durante veinte años usó un monopolio regalado para hacerse el hombre más rico y tener las tarifas más altas en telefonía, estará preparado para tener un debate con la izquierda y en particular con el otro candidato mayoritario, que sería, por el resultado de las encuestas actuales, López Obrador.

Me gustaría ver que en la esquina de Slim estará Trump y en la de López Obrador Benito Juárez. Espero que por lo menos no tiremos la toalla. Yo no sabía que el señor Slim, que ha hecho su riqueza en México, es el representante de la SRE para tratar con Trump y también aprendí que tenemos dos cancilleres: una auténtica, y otro que tiene la representación del dinero.