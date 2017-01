Cambios en el Gabinete 'ad hoc': Trump

El regreso de Luis Videgaray

La política es muy versátil, incierta, difícil de predecir y frecuentemente, como decía Maquiavelo, debe ser el arte de lo posible y no sólo de lo deseable o de lo correcto moralmente. Así nos vamos entendiendo.

El día de ayer el Presidente de la República anunció que Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y ex presidente del Comité de Presupuestos del Congreso, así como amigo personal de él, regresa al Gabinete en la posición de secretario de Relaciones Exteriores, tema en el que no tiene experiencia, pero según dicen, logró sostener una buena relación, si esto es posible, con Donald Trump, flamante presidente de EU y como en la política lo que conviene es lo que conviene, el Presidente cree que a México le conviene una persona que públicamente elogió Trump en uno de sus característicos tuits.

México tiene una historia diplomática de alta excelencia, con gente muy valiosa como el premio Nobel, así como muchos otros profesionales de la diplomacia, lo que a mí me consta de cuando fui embajador en la UNESCO; pero todos esos personajes ahora no son requeridos por la historia dramática actual y por ende el Presidente, igual que lo hizo invitando a Trump durante la campaña, ahora invita a Videgaray a que se enfrente al voraz paquidermo de un gran país democrático, que ya empezó a dar síntomas de su voracidad, al cancelar inversiones automotrices que daban empleo a nuestro país.

Obviamente que la diplomacia tiene lógica y debe tener un sentido común, pero como yo no entiendo ese método seudocientífico, mejor me espero a ver los resultados, que deseo sean buenos para mi país, porque la Virgen de Guadalupe es nuestra.