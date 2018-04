El 8 de mayo: Día de la Educación

Dentro del debate se presentarán propuestas sobre educación.

Mi viejo pero nuevo decálogo sobre educación: 1) Hay que enseñar a los alumnos a leer, a escribir y a comprender bien, y no perder el tiempo en otras cosas; 2) Hay que enseñar a los jóvenes a contar y a pensar con metodología, para poder tener pensamiento científico; 3) Hay que enseñar a los alumnos a leer inglés, que es todavía el idioma universal; 4) A los jóvenes hay que mostrarles cómo utilizar la informática y la computación para su beneficio, no solamente para su perjuicio, por juegos y diversiones; 5) Hay que mostrar, a través de la integración con la familia, la importancia del comportamiento ético para poder sobrevivir en este mundo de maldad; 6) Hay que enseñar con claridad la ciencia de los valores, para que los jóvenes sepan qué es lo más importante; 7) Hay que darle importancia básica a la educación tecnológica y jerarquía profesional, puesto que vale igual un técnico que un profesionista en términos sociales; 8) Por supuesto que debe mostrársele a los jóvenes la importancia del pensamiento y el diseño artístico, porque eso alimenta el espíritu; 9) Es imperativo integrar el deporte como elemento formativo y no solo competitivo, pues cuerpo sano en alma sana, 10) Es básica la educación sexual, para evitar tantos errores y 11) Igual lo es el código moral de respeto a los padres y a la familia.

Nota: si bien el artículo 3º. debe preservarse para la libertad religiosa, hay que inducir para que los conceptos de espiritualidad y religión se integren a la educación, sin una doctrina específica, simplemente pensando que el espíritu es tan importante como la materia.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Si solo lográramos lo aquí descrito y no tantas galimatías que inventan los nuevos políticos, el país prosperaría en todos los sentidos.