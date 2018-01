La reelección de Trump

“¡Dios nos libre!”





En mis múltiples años de observar la política internacional, de haber obtenido un posgrado en EU y conocer la calidad intelectual de muchos personajes en ese país, estoy asombrado por los absurdos, las fórmulas distantes de la realidad, los cambios frecuentes de carácter esquizoide de Trump y, como dirían los psiquiatras norteamericanos que hicieron un manifiesto; todo esto parece producto de una situación anormal, patológica, que debe corregirse.

Yo no entiendo cómo el Congreso de los EU no se ha dado cuenta de que este presidente puede conducirnos a una guerra mundial y a grandes trastornos en diferentes países y no lo han expulsado de la más grande responsabilidad política que hay en el mundo, que es ser presidente del país más poderoso. Espero que razonen y no se les vaya a ocurrir reelegirlo.

Recientemente rechazó el acuerdo migratorio e insiste en lastimar al grupo DACA, jóvenes que de chiquillos llegaron a EU, trabajan y colaboran con el progreso de ese país. Tampoco entiendo por qué construir un muro, muy difícil de hacer, pues existen en ese país muchos ciudadanos que sí razonan y van a estorbar ese proyecto, porque la problemática de la droga no es de México. México es la respuesta al gran consumo que hay en EU.

También quiere terminar con el TLC, a pesar de que múltiples personajes han documentado que también beneficia a EU, por la mano de obra barata, lo que mejora las posibilidades de compra de los americanos y porque México tiene una agroindustria que les beneficia a ellos.

Recientemente se paralizó el gobierno, pues es el sistema que ellos usan para detener a un presidente que está haciendo cosas incorrectas, pero como se rectificó el rumbo y se autorizó que continúe en funciones, todo lo que podemos hacer es pedirle al supremo creador que este hombre no lastime tanto a nuestro país y que no permita lo que va a suceder tarde o temprano: que un país oriental, de cultura totalmente distinta, como China, se apodere del poder cultural y económico que tienen los EU.

También el riesgo de una guerra atómica es real, por lo que esperamos que este personaje no cometa el error de hacer que el mundo se incendie y mueran millones de seres humanos, por lo que estamos en una verdadera encrucijada, pues hasta el Congreso norteamericano parece estar invadido de pasividad. Dios nos bendiga a todos.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Según científicos, nunca ha habido tanto riesgo de una guerra nuclear como ahora.

luisetodd@yahoo.com