Responsabilidades y sanciones por el socavón del Paso Express

El pasado 12 de julio de 2017 Juan Mena López y su hijo, Juan Mena Romero, se dirigían a su trabajo a través de la carretera México-Acapulco cuando se formó un socavón al que cayeron con su auto, quedando atrapados; para el momento en que lograron rescatarlos, más de ocho horas después, habían muerto por asfixia. La información indica que el hundimiento se formó como consecuencia de una tubería rota, la cual provocó el deslizamiento de tierra debajo de la carretera, lo que finalmente condujo a la formación espontánea del socavón.

A la fecha, ningún funcionario ha sido sancionado como consecuencia de un procedimiento administrativo.

En el contexto de los accidentes fatales de los que tenemos conocimiento, este tiene algo que lo volvió muy relevante: sucedió en una obra pública a tres meses de ser inaugurada, y de la que se han acusado irregularidades desde que inició su construcción en 2014.

Este caso se suma a los que cada cierto tiempo los medios de comunicación nos dan a conocer, como los de grandes desfalcos realizados a través de alguna estructura de gobierno o los de los mecanismos utilizados por algunas dependencias públicas para evitar las licitaciones públicas y beneficiar a un conjunto de empresas que tienen vínculos con la esfera política, y un largo etcétera.

Estos casos siempre detonan declaraciones de los distintos actores políticos, denuncias ante las autoridades competentes, marchas colectivas y, casi siempre, iniciativas de reforma a leyes con la intención de aumentar las sanciones en ese tipo de casos. Y, sin embargo, nunca pasa nada.

En el caso del socavón del Paso Express, las autoridades y las empresas implicadas en la construcción del mismo llegaron a un acuerdo económico con la familia de las dos personas fallecidas, y aunque este acuerdo no agota la responsabilidad de los servidores públicos que, en su momento, pudieron evitar que esta tragedia sucediera, han pasado siete meses y no hay sanciones.

Decir que nunca pasa nada puede sonar exagerado, pero en estos casos públicos, una vez que la información comienza a olvidarse, ¿cuántos de esos casos concluyen con consecuencias? ¿En cuántos casos tenemos responsables?

La estadística más reciente indica que 99% de los ilícitos queda impune. Sin embargo, esta cifra hace referencia a conductas ilegales calificadas como delitos, las cuales son normalmente sancionadas con cárcel, en el ámbito de lo que se denomina la materia penal y no contempla otras conductas también ilícitas pero que son merecedoras de otro tipo de sanciones, como es es el caso de las conductas que son objeto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y que surgen cuando un funcionario actúa ilegalmente, ya sea dolosa o negligentemente.

Pues bien, en este tipo de casos solo siete de cada 100 irregularidades se sancionan (estadística de elaboración propia con datos de la Secretaría de la Función Pública). La tasa de impunidad en estos casos se acentúa si consideramos que la falta de reglas claras lleva a que en gran parte de estos casos, las sanciones impuestas suelen ser menores al limitarse a amonestaciones o suspensiones temporales. En cambio, en los grandes escándalos rara vez conocemos de alguna sanción. Es evidente que esta falta de eficacia para sancionar es, definitivamente, una forma de impunidad.

Si bien no es novedad que en México hay impunidad, es importante explorar la que se presenta en el marco de la administración pública: la denominada impunidad administrativa. Por ello Impunidad Cero presenta este mes un estudio sobre las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en la tragedia ocurrida en el socavón del Paso Express de Cuernavaca.

El conjunto de circunstancias que envuelven la muerte de los Mena, que van desde las irregularidades en el proceso de planeación del Paso Express hasta la omisión de atender con diligencia los reportes que indicaban la existencia de fallas en la tubería-alcantarilla que resultó en la formación del socavón, justificaron la realización de este estudio. En él se explica la forma en que funciona la imposición de sanciones administrativas y se presenta un análisis de las conductas realizadas por las y los servidores públicos para concluir quiénes son responsables y cuáles son las sanciones que les son aplicables.

De seguirse correctamente los procedimientos administrativos correspondientes, el caso del socavón del Paso Express debe llegar a la destitución de distintos funcionarios, entre ellos servidores públicos de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Dirección General del Centro SCT Morelos; además, se les deben imponer multas (sanción económica) y la inhabilitación para el servicio público por un periodo de 10 a 20 años.

Para determinar a los responsables de este caso particular y las sanciones administrativas que les corresponden, se hizo un análisis de las conductas exigidas por ley a los funcionarios, la forma en que sus conductas u omisiones inciden en la muerte de los Mena y la gravedad de su conducta. La justificación de esto puede verse en la investigación realizada.

Si bien es cierto que al día de hoy no podemos hablar de impunidad en el caso del Paso Express, pues todavía no se agotan los distintos procedimientos, también es cierto que a casi siete meses del suceso no se ha sancionado a nadie como consecuencia de lo ocurrido. Por ello, el contenido del estudio pretende aportar elementos para que como sociedad exijamos a las autoridades (las sancionadoras, en este caso) que actúen correctamente en el ejercicio de sus facultades. Nos encontramos en el momento adecuado para que se impongan las sanciones que resultan proporcionales a las faltas y con ello evitar que la muerte de dos personas quede impune.

¿Podemos, como sociedad, comenzar a luchar eficazmente contra la impunidad administrativa? Los invito a leer la investigación completa para poder empezar a construir esta respuesta.

La investigación “Impunidad, sanciones administrativas y el Socavón del Paso Exprés” del magíster Darío Ángeles se encuentra disponible en www.impunidadcero.org/articulo.php?id=54&t=impunidad-sanciones-administrativas-y-el-socavon-del-paso-expres.

......................................................

*Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires. Diplomatura en Derecho Procesal Civil por la Universidad Austral. Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha sido profesor de Teoría General del Proceso y profesor asistente en las materias de Derecho Administrativo. Actualmente es socio del despacho Urrutia-Ángeles y Asociados, S.C.