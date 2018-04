Impunidad administrativa y corrupción: diagnóstico y retos

Nos encontramos en la recta rumbo a la elección presidencial de México y no es casualidad que los candidatos que aspiran hoy al cargo hayan señalado que la lucha contra la corrupción será parte central de su agenda de gobierno. Si hay algo claro, es que la población está harta de la corrupción y prueba de ello son los resultados de las elecciones intermedias de 2016 que, en palabras de Ana Laura Magaloni, “dejaron claro que la agenda anticorrupción genera votos” (cita del libro ¿Y ahora qué?, México ante el 2018, pág. 37). Sin embargo, con los altos porcentajes de impunidad que tenemos en el país, invocar la voluntad para luchar contra la corrupción es inútil para acabar con ella. Veamos algunas notas de por qué las propuestas políticas se deberían centrar en cómo reducir la impunidad.

Al revisar la información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de sanciones a los servidores públicos, podemos concluir que solamente 8 por ciento de las conductas ilegales son sancionadas efectivamente por dicha dependencia; en otras palabras 92 por ciento de dichas conductas quedan impunes (datos de la nueva investigación de Impunidad Cero, “Las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción”). La escasa eficacia que esto revela puede ser identificada a grandes rasgos como impunidad administrativa, es decir, como casos en que no se sanciona debidamente a los responsables de faltas administrativas.

Ese 8 por ciento de casos sancionados que la estadística revela no considera, además, que desde la creación de la SFP y hasta septiembre de 2017 solamente se ha podido cobrar 0.5 por ciento del monto de las multas impuestas por dicha autoridad (que a la fecha han agotado todo trámite legal de impugnación). Esto es un factor que incide en el porcentaje de impunidad, ya que si bien se determinó la existencia de una multa, el monto de la misma no ha sido efectivamente cobrado. La estadística tampoco considera casos en los que una irregularidad no se puede sancionar por haber transcurrido el plazo para hacerlo (prescripción). Aquí hay impunidad porque, aunque ya no sea legal imponer una sanción, existió una conducta ilegal que no se sancionó en el tiempo para hacerlo.

Tampoco se consideran los casos en que, a pesar de que sí existe una sanción, ésta resulta menor a la que corresponde a la gravedad de la conducta; por ejemplo, se sanciona con una amonestación un caso que debería ser sancionado con una suspensión. Estos son casos de impunidad por defecto en la sanción o por falta de proporcionalidad en la misma. Y así podríamos continuar.

Los anteriores constituyen tres ejemplos de información que impactaría la forma en que determinamos el grado de impunidad administrativa existente a nivel federal en nuestro país, aumentando el porcentaje de impunidad antes indicado.

¿Por qué razón no consideramos dichos factores al concluir que la impunidad administrativa es de 92 por ciento? Porque la información no se encuentra disponible de manera pública. En este punto habría que señalar que el problema no es que las autoridades involucradas en el tema no generen información pública, o que no cuenten con la misma, sino que la forma en que ésta se captura y clasifica es simplemente insuficiente para entender por qué estamos fallando al sancionar servidores públicos. Para avanzar en el combate a la impunidad, es indispensable contar con información relevante que, por ejemplo, indique las causas por las cuales tenemos un gran número de denuncias administrativas a servidores públicos (en promedio 21 mil), pero muy pocas sanciones (en promedio 2 mil 846); o por qué razón el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declara que 60 por ciento de las resoluciones que se impugnan ante él son ilegales, entre otras.

Lo cierto es que si tuviéramos que representar la forma en que se sanciona a servidores públicos en nuestro país, con la información que tenemos disponible, la mejor representación de ello es imaginar un embudo con una gran cantidad de hoyos que permite que “escapen” los funcionarios que deben ser sancionados. Es por esto que la confianza de los ciudadanos en el Estado está en niveles muy bajos.

No obstante lo anterior, y a pesar de las fallas, la información disponible nos permite encontrar los puntos relevantes de “fuga” y con ellos identificar aspectos relevantes a considerar en el nuevo sistema de responsabilidades administrativas que incorpora el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En mi opinión, es un buen momento para entender el funcionamiento del sistema de responsabilidades administrativas del SNA y las áreas de oportunidad en materia de la información que se debe generar a lo largo de los procedimientos sancionadores a servidores públicos, pues justo ahora se debe trabajar en generar una Política Nacional Anticorrupción, mecanismo para establecer las bases de la estrategia para el combate a la corrupción y una verdadera política pública que ataque dicho fenómeno de manera integral.

Para funcionar, una política pública requiere generar información relevante que permita evaluar correctamente su implementación y, en dado caso, ajustar sus lineamientos y su forma de aplicación. Por ello, es sumamente relevante que al establecer las bases de la información a generar, se gestione información que permita saber por qué razón tenemos un porcentaje tan bajo de sanciones efectivas a servidores públicos.

Por ello, las propuestas de los políticos deberían centrarse más en medidas concretas para acabar con la impunidad, más allá del discurso del combate a la corrupción. Explicar la información estadística actual y entender lo que ella implica en este punto, así como describir el funcionamiento del procedimiento de responsabilidades administrativas, forma parte de la investigación “Las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción” de Impunidad Cero. En esta investigación se explica por qué nuestro sistema de responsabilidades administrativas hoy funciona como un embudo con hoyos y por qué se debe trabajar en generar mejor información que permita combatir la impunidad administrativa.

*Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires. Actualmente es socio del despacho Urrutia-Ángeles y Asociados, S.C. e investigador de Impunidad Cero