Con la vida contada

Tal y como lo ha venido haciendo desde el principio del tiempo, el mundo sigue girando sobre su eje y con cada giro, en su calendario cósmico se van acumulando días, meses, años y siglos, mientras el planeta continúa en un impredecible viaje que viene de quien sabe dónde y va hacia dónde nadie sabe. Un planeta al que hemos llamado Tierra, indiferente a los afanes, ambiciones, deseos y pasiones de un puñado de viajeros qué, cada vez más apretujados unos con otros y con frecuencia unos contra otros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos sobre su superficie.

Veintiséis mil amaneceres serán más o menos los que en promedio verá un ser humano a lo largo de su existencia (71.4 años de esperanza de vida según World Health Org. 2016) lo que nos permite suponer que a un joven de 20 años le quedan 18,700 oportunidades de ver salir el sol; a un adulto de 40 años 11,500; uno de 60 años tendrá 4160 y alguien de 70 años podrá contemplar la alborada 511 veces más. Esto desde luego, con las variantes de expectativas de vida según la calidad de vida y el sitio donde se vive: Europa 78.4 años; Norteamerica 77.6 años; Oceanía 74 años; América Latina 71.5 años; Asia 67.3 años y Africa 49.1 años. (Worldlifeexpectancy 2015).

El tiempo decía el poeta libanes, es como un río a cuya orilla quisiéramos estar para solo verlo deslizarse, pero no podemos evitar el ser remolcados entre la corriente de sus aguas. Vivir, es fluir entre las aguas del tiempo de ese río, es dejarse llevar por la aventura de la vida y es dejar de intentar aferrarse a la orilla. Vivir es elegir, es renunciar y es tomar decisiones que comprometen los días que nos restan con sus auroras y sus atardeceres. No importa la edad, cada día trae consigo una nueva oportunidad. Siempre hay algo nuevo que aprender, sobre todo cuando lo que aprendemos es algo de nosotros mismos que nos hace ser mejores personas. La vida también se puede contar en días, no podemos detenerla, pero podemos decidir cómo queremos vivirlos.





