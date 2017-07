Muchos de los problemas que los humanos padecemos, son consecuencia de la forma como interpretamos las cosas que suceden en torno nuestro, sobre todo cuando se trata del comportamiento ajeno. En un momento dado, la actitud de una persona puede parecernos agresiva, desdeñosa, indiferente, amistosa, etc. según sea la impresión que nos causa. Esta percepción nos lleva con frecuencia a reaccionar en forma emocional, al no querer o no poder observar objetivamente el hecho, es decir; le otorgamos a esa actitud un cierto significado que para otra persona puede significar algo completamente diferente.

Así, significar es en este caso, atribuir al hecho un adjetivo como alguno de los antes citados, lo cual nos genera una cierta emoción, sea ésta de felicidad, tristeza, miedo o cólera, de donde pueden derivarse otras emociones secundarias. Las emociones son inevitables e indispensables para nuestra supervivencia y los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuales y cuantas son las básicas.

Hay desde quien afirma que son solo tres, hasta quien sostiene que son nueve o más.

Lo importante es entender que la clave para evitar que las emociones tomen el control de nuestra mente y de nuestra conducta, estriba en identificar, reconocer y diluir las que nos están afectando. Esto no es tarea fácil, pues algunas están enmascaradas o permanecen ocultas en nuestro subconsciente.

Por si esto fuera poco, cabe mencionar que las emociones dependen de un área del cerebro llamado sistema límbico, en donde también se dan otras funciones importantes como el control del sueño y ciertas formas de memoria. Esto explica porqué, una situación que percibimos como algo peligroso o que nos puede hacer daño, puede convertirse en un serio trastorno emocional si no se maneja adecuadamente, pues el recuerdo de la situación traumática y la emoción negativa generada, se alían como si fuera una traición de nuestra mente, lo que nos puede llevar a estados de insomnio, de estrés permanente o de depresión severa.





