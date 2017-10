Ella sostenía que los seres humanos hemos nacido para ser felices, mientras que él, opinaba que el objetivo de la vida debía ser el de conseguir la paz espiritual. La discusión fue breve, la mujer concluyó que para conseguir la paz interior es necesario ser feliz y viceversa, por lo que las dos condiciones eran una misma cosa, dando así por terminado el asunto con ese característico sentido práctico femenino, que a ellas les ahorra perderse en especulaciones filosóficas.

Por alguna razón, durante el resto del día la conversación permaneció en mi mente como en un segundo plano, tal vez porque no soy mujer, o quizás porque a últimas fechas me parece que la felicidad (lo que sea que esto sea) se ha convertido en la emoción más perseguida por muchos de quienes nos ha tocado vivir en un mundo cada día más difícil de asimilar y de comprender. Un mundo qué, si bien es cierto como algunos dicen, no es ni peor ni mejor que el de otras épocas en las que sucedían las mismas catástrofes y se cometían las mismas injusticias y atrocidades, en este de hoy, la velocidad y cantidad de información nos hacen saber de esas calamidades en vivo y a todo color, haciéndonos testigos involuntarios del dolor y sufrimiento de miles de seres humanos.

Ante ese escenario, aunado a la propia dosis de dolor que ineludiblemente la vida tiene reservada para cada uno, la reacción de evasión es inmediata y tratamos de refugiarnos en un mundo propio alejado de la realidad y sus amargos sinsabores. Así, la misma tecnología que nos estresa con malas noticias, ahora nos sirve para esparcir toda clase de teorías y métodos que aseguran contener la fórmula infalible para ser feliz.

La felicidad es, a mi parecer, una utopía, un ideal. Se da en el diario bregar en pos de ser mejores personas y contribuir a que éste pueda ser un mundo mejor. No es de cierto un estado de ánimo permanente ni una alegría prefabricada. Y aunque en esto nadie tiene la última palabra, en este caso creo que ella tenía razón.





