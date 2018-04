Un perverso juego electoral

Tal como se esperaba, la catarata de propaganda política de los candidatos presidenciales ha inundado tanto los medios de comunicación como las redes sociales, en un juego improductivo de dimes y diretes, en el que todos ellos hablan de “lo qué van a hacer”, pero no “como lo van a hacer”, que es lo verdaderamente importante en todo proyecto, por algo el refrán dice que: “en los cómo está el diablo”. Esperemos que pronto se dejen de las mutuas descalificaciones y conozcamos al menos en forma general sus propuestas de país y de gobierno, pues difícilmente habrá quien lea sus respectivas plataformas electorales.

A propósito de las redes sociales, cabe mencionar los múltiples e ingeniosos “memes” con los que el ciudadano común hace mofa sobre el tema y los candidatos, tal vez como una manera de restarle importancia a lo que considera un mal necesario, o algo así como una calamidad que se tiene que soportar, no es raro entonces escuchar en el sentir de las clases menos favorecidas, la expresión de: “todos roban, todos son iguales”.

Esta percepción escéptica y desafortunadamente generalizada, no es gratuita, proviene de siglos de ignorancia abuso y pobreza y de algún modo, suele enmascararse con una careta de esperanza, que no es precisamente la de un mejor y más justo país, sino la de una mejoría personal, en pocas palabras la esperanza se cifra en: “el candidato que más me conviene a mí”.

Aunque dicen que el factor histórico no es algo determinante para analizar y diagnosticar el comportamiento social de un pueblo, es indudable que en el caso de los mexicanos nuestra historia nos ha marcado, al menos a un gran sector de la población, que sumido en la ignorancia y la enajenación mediática, se aferra a la mentira que más le acomoda, en un juego donde; el que miente sabe que miente, los que lo escuchan saben que miente y el que miente sabe que los que lo escuchan saben que miente. Y en éste perverso juego electoral, todos se aprovechan de aquellos que no saben que miente.







