La paloma revoloteaba de una viga a otra tratando de escapar del ruidoso galerón que inesperadamente se le había convertido en una gran jaula. Carentes de oídos externos, las aves poseen una compleja mecánica auditiva que les permite ubicar el origen de un sonido según su frecuencia, que al golpear en forma diferente en cada tímpano, relaciona esta información con el nivel de los ojos, convirtiéndose su cabeza en algo parecido a un gran oído que les indica de donde procede dicho sonido.

Esta habilidad útil para sobrevivir en espacios abiertos se convertía ahora en un problema para ella, pues su cerebro registraba que todos los sonidos provenían de abajo, lo que la hacía volar alto entre la estructura del techo, para alejarse del supuesto peligro, sin poder percibir que las grandes puertas abiertas del gimnasio, estaban solo un par de metros por debajo de sus vuelos y revuelos.

Golpeteo de discos y barras, zumbido de poleas, chasquido de guantes, voces, risas y el estridente sonido de la música de gimnasio, eran con seguridad una sola cosa en el aterrado y desorientado cerebro del ave, que para colmo, se veía constantemente acosada por un empleado que con un largo plumero pretendía desalojarla.

A veces por cansancio terminan atrapándola y liberándola, según me dijo uno de los entrenadores, otras veces se estrellan y mueren, y otras más, simplemente logran salir por azar o perecen agotadas y sedientas.

No supe el desenlace del asunto, pero el hecho me hizo pensar en lo parecido que resulta a veces el comportamiento humano, cuando nos encontramos bajo presión en una situación de estrés que nos impide ver que la salida a nuestro problema, se encuentra en un punto diferente al que nos dicta nuestra naturaleza o nuestro instinto. Es entonces cuando la inteligencia debe volverse entendimiento y vencer los miedos y temores. Sobrevivir no es tarea fácil ni para aves ni para humanos, y a veces solo la razón y el discernimiento, nos permiten escapar de la jaula del miedo.





