El caldo del coeficiente Gini

El problema de la inseguridad y la violencia crecientes en México, se ha convertido en un asunto importante no solo para la agenda política, sino también debería estar en la de todos los mexicanos, pues muy pocas personas hay que no hayan sido afectadas de algún modo por este fenómeno social que parece no tener solución.

La respuesta de las autoridades, invariablemente ha sido contrarrestar el problema con el uso de la fuerza pública, prerrogativa que precisamente por su calidad de autoridad la Constitución les confiere en forma exclusiva.

Desafortunadamente la espiral sigue creciendo como una enfermedad social qué, para mayor preocupación cada vez involucra a más jóvenes, socavando un futuro que se finca justo en ese sector juvenil.

Es fácil entender que para resolver un problema, primero hay aceptar que existe (algo a lo que sistemáticamente el gobierno se resiste y minimiza), así como conocer a fondo dicho problema y entenderlo en todas sus aristas. Ciertamente que la enfermedad que nos aqueja es multifactorial, pero para combatirla eficientemente, hace falta ir a la etiología de dicha enfermedad, es decir; el origen o las causas de ella, y tal vez una de las principales causas es la honda desigualdad que existe en nuestro país.

El coeficiente Gini (ideado por C Gini), es una factor que mide la desigualdad en un conjunto de datos, que aplicado a la riqueza arroja un índice donde cero es todos iguales y uno es desigualdad máxima. La ONU señala que un índice mayor a .40 es alarmante, pues genera una polarización antagónica entre ricos y pobres y un caldo de cultivo idóneo para todo tipo de problemas sociales. México con su .45 está situado en el lugar 123 de un total de158 países.

La desigualdad abismal genera desesperanza y si a esta realidad le añadimos por una parte la ostentación desmedida de las clases pudientes y por otra el narcotráfico como una opción de ingresos inmediatos, pues ya tenemos ese caldo en el qué, si no le bajamos a la llama vamos a hervir todos.







lamontfort@yahoo.com.mx