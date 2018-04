Aunque sé bien que la exagerada carga noticiosa de propaganda y notas políticas nos orilla a evitar cualquier lectura sobre ese tema, no escribir sobre el reciente debate entre los candidatos presidenciales resultaría incongruente con el propósito esencial de estas líneas, que es justamente subrayar el compromiso que hoy como nunca, tenemos todos los mexicanos de involucrarnos y participar en la vida política de nuestro país, cada quien desde su trinchera y desde sus competencias.

El diccionario define “debate”, en su primera acepción como controversia o discusión, y en una segunda, como contienda, lucha o combate. Tal parece que lo que recién presenciamos se apega mas a ésta segunda, pues tanto los candidatos como los medios de comunicación y aún la ciudadanía en general, se han enfocado obsesivamente en calificar un ganador y un perdedor, más como si se tratara de una función espectacular de lucha libre AAA, que de un ejercicio democrático en el que los postulantes exponen y discuten sus ponencias respecto a las prioridades del país.

Durante años he escuchado la sentenciosa frase: “México es irredento”, es decir; que no tenemos remedio. Hoy, viéndome testigo de una ineludible y grave realidad que cada día nos lleva más al precipicio, no puedo aceptar que no tengamos remedio, tampoco puedo aceptar que asuntos tan delicados como la inseguridad, la pobreza o la corrupción, sean tratadas en forma retórica y trivial desde la comodidad de un improvisado estudio de TV, por más Palacio de Minería que éste sea.

Esperar resultados diferentes haciendo lo mismo es una locura dicen que decía Einstein, y palabras más palabras menos, el discurso de todos es el mismo discurso de cada seis años. Gane quien gane, ninguno de los cinco traerá una varita mágica que cambie la gravedad de nuestra realidad. Sólo una numerosa, efectiva y real participación ciudadana dentro y a través de la institucionalidad existente, puede evitar que sigamos cayendo hacia ese precipicio.





lamontfort@yahoo.com.mx