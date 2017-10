A promover la corresponsabilidad

Recibí el video que me envía un buen amigo, con una entrevista a un escritor español, y vale la pena rescatar la opinión que en este encontramos.

Dice el entrevistado: “Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo; un país es rico porque tiene educación.” Y explica dando detalles sobre cómo se comportan las personas en un país con educación; y cierra con una frase que me pareció grandiosa: “La riqueza es conocimiento, y sobre todo un conocimiento que le permite un respeto ilimitado por los demás”.

Todos los días escuchamos, vemos o leemos sobre innumerables problemas cotidianos, en donde el gran común denominador es la falta de respeto esencial hacia los demás.

Corrupción, inseguridad, impunidad, negligencia, deficiencias en servicios, etc., etc.

Son sin lugar a dudas derivadas de inicio de una falta de respeto generalizada.

Señalamos con índice flamígero, a todos aquellos que no se comportan dentro de las normas de una sociedad; y sin embargo nosotros mismos incurrimos en faltas de respeto constantes, que contradicen esa moralidad con la que juzgamos a otros.

Es tan simple como ir manejando y no dar el paso a un peatón, o hacerlo al mismo tiempo que enviamos mensajes de texto en el celular, o no nos ponemos el cinturón de seguridad; vaya, tan sencillo que, si no queremos hablar con alguien por teléfono, le indicamos a quien conteste que responda que no estamos en casa o en la oficina.

En la medida que podamos ir cambiando estas actitudes permisivas y estrechando los límites a la falta de respeto, podremos ir construyendo esa riqueza de valores que puede transformar este país, que tiene gran riqueza en recursos.

Es importante promover la corresponsabilidad, porque es indudable que la corrupción es un gran flagelo; pero entendamos que para que alguien se corrompa, es porque hay alguien también que lo propicia.

Empecemos por las cosas más básicas: ser puntuales en los horarios que nos fijamos no solo para trabajar o viajar, también con la familia o amigos, ofrezcamos esa muestra de respeto llegando a tiempo a las citas.

Cuando adoptamos una disciplina como esa de manera rutinaria, se facilita enormemente nuestro quehacer, porque además genera un círculo virtuoso, que nos permite ir más allá del cumplir con un horario; si agregamos a esta disciplina, más elementos de respeto y valores a nuestra vida diaria, en muy poco tiempo veríamos cambios significativos.