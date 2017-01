La muerte de las compras… en 2030

Esta columna la escribo en el último día del año, por lo cual para cuando se publique ya estaremos en pleno 2017, por lo que aprovecho este espacio para desear a toso los lectores un muy Feliz Año Nuevo, pleno de bendiciones y salud.

Acabamos de leer un articulo publicado en el foro de discusión del Foro Económico Mundial, escrito por Ida Auken, quien es miembro del Parlamento danés, y que se titula: Bienvenidos a 2030. No poseo nada, no tengo privacidad, y aun así, la vida nunca había sido mejor.

En este muy interesante ensayo, Ida Auken nos describe cómo es la vida en “nuestra” ciudad en el año 2030, en donde derivado de la aplicación de la tecnología a todo nuestro estilo de vida, las condiciones y formas de consumo han cambiado de forma radical. Expone la autora:

“No poseo nada, no tengo coche, no tengo una casa, no tengo aparatos electrónicos, ni ropa”.

Esto pareciera muy extraño, pero hace mucho sentido en una sociedad donde todo lo que se consideraba un producto ahora es un servicio, se tiene acceso a habitación, transportación, alimentación y todo lo que se requiere en nuestra vida diaria.

Todas estas cosas una a una, han dejado de tener costo, por lo cual no tiene mayor sentido poseer muchas de ellas.

Empezó con la comunicación digital siendo gratis para todos; entonces, cuando la energía limpia también fue gratis, las cosas empezaron a moverse con mucha velocidad, el transporte cayó dramáticamente de precio, y a partir de contar con vehículos sin conductor disponibles de inmediato, o tener autos voladores para distancias mayores disponibles, no tuvo mayor sentido seguir poseyendo un automóvil.

Empezamos a usar el transporte publico de manera organizada y coordinada, que resultó mucho más conveniente que hacerlo en un automóvil, al grado que hoy no se entiendo cómo por tantos años soportamos los congestionamientos de tráfico y, sobre todo, la contaminación desmedida que producíamos derivado de los motores de combustión interna.

La muerte de las compras. Continúa la autora describiendo; Ya casi no recuerdo el concepto de ir de compras; para nosotros ahora se ha convertido en el solo escoger cosas qué usar.

Cuando los robots y la inteligencia artificial se hicieron cargo de mucho del trabajo que los humanos hacíamos, de repente nos vimos con mucho tiempo libre para comer bien, dormir bien, y pasar más tiempo en compañía de nuestras familias y otras personas.

¿Visión de un mundo utópico? Considero que es una abrumadora realidad más cercana de lo que podemos imaginar.