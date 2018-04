La maravilla de ser niño y el pensamiento exponencial

La semana pasada, tuve el enorme privilegio de platicar con un nutrido grupo de jóvenes universitarios, respecto de el apasionante tema de innovación exponencial y el cómo desarrollar un pensamiento exponencial.

Como siempre el compartir espacios así con jóvenes, aparte de muy estimulante, es muy enriquecedor por todo lo que podemos aprender de mentes ágiles y no contaminadas por los convencionalismos con los que personas de mi generación fuimos educados.

Varios de ellos me cuestionaban respecto de cómo romper el paradigma del pensamiento lineal y adoptar una visión más amplia y exponencial, y me pedían ejemplos para poder identificar este pensamiento.

Coincidentemente, un amigo muy querido, me mando un mensaje con un video de un par de minutos que me sirvió muchísimo para ejemplificar qué es este pensamiento.

Una maestra les pide a un grupo de niños en la escuela primaria, que hagan una lista y se pongan de acuerdo en cuales son para ellos las 7 maravillas del mundo.

Después de discutir entre ellos sus listas empiezan a coincidir y algunos de ellos leen la siguiente lista:

Las pirámides de Egipto; El Taj Mahal; El Gran Cañón del Colorado; El canal de Panama; El Empire State; La basílica de San Pedro; La Gran Muralla China

La maestra cuestionaba a varios de sus alumnos y notó que una pequeña, no había entregado su lista y muy callada, no participaba del ejercicio, por lo que le preguntó si todo estaba bien, la pequeña contestó muy tímidamente: “es que no puedo decidirme por que son tantas y, a la vez ninguna de las que se mencionan”.

La maestra anima a la pequeña a que diga cuáles son las maravillas que ella considera sean las 7 principales, y la niña tímidamente relata:

Yo creo que las 7 cosas más maravillosas de este mundo son:

El tacto, El sabor, La vista, El escuchar, El sentir, El reír, El amar

Esta pequeña,nos enseña la esencia del pensamiento exponencial, el retar todo lo tradicional y desarrollar una visión periférica; ella nos muestra que las cosas que vemos como ordinarias y simples, generalmente son las más maravillosas y que la vorágine de la vida moderna nos hace que pasen desapercibidas.

Es ver un árbol sin perder la visión de todo un bosque y lo que ello representa.

Esa sencillez encierra la esencia del pensamiento exponencial y, ese video me dio la pauta de cómo, de manera sencilla, podemos ejemplificarlo.

Tengamos los ojos y la mente abierta al aprendizaje constante y las grandes oportunidades que diariamente existen enfrente y que dejamos pasar, por estar “muy ocupados”.