La generación Millennial, ¿tendrá pensión de vejez?

En un estudio del Foro Económico Mundial encontramos datos muy interesantes sobre la generación Millennial, aquellos jóvenes que nacieron en los 80’s y a los que nuestra generación les prometimos que esforzándose constantemente, haciendo una carrera universitaria, iban a poder todo lo que quisieran y además iban a cambiar el mundo. ¿Cómo les ha ido en los últimos 30 años a esos jóvenes llenos de idealismo, ambiciones y sumamente conectados e informados gracias a la tecnología y a las redes sociales en sus diversas facetas? En un estudio hecho en Inglaterra, se determinó que todos aquellos que nacieron entre 1981 y el 2000, tuvieron menores ingresos comparados a aquellos de la Generación X (los nacidos entre 1960 y 1980). Las cifras son impactantes, los decrementos van por segmentos desde un 9% hasta un 12% en el rango de los 22 a 29 años.

¿A quién podemos culpar de esto? Obviamente las crisis económicas mundiales son en apariencia los villanos, pero vale la pena analizar a fondo qué o quiénes provocaron esas crisis. El crecimiento económico viene en decremento desde la Generación X y en la Y se ha estancado, lo cual implica un decrecimiento, ya que la población crece y con ello la demanda de bienes y servicios y sin un salario que garantice mayor poder adquisitivo, es evidente que hay un retroceso en la actividad económica. Por otro lado, los “expertos” económicos de la Generación X les vendimos a los jóvenes un mundo lleno de oportunidades, que combinado con los avances tecnológicos que facilitan la información instantánea, los llenamos de anuncios de satisfactores (viajes, autos, diversiones, alcohol, drogas, etc.) que estos jóvenes buscaban obtener de manera inmediata, sin el aprendizaje de llegar a ellos a través de un proceso, aparecieron los millonarios a través del .com y todo mundo quería ser parte de ello. La desigualdad generacional tiene un gran impacto a nivel mundial; con la sola excepción de Australia, en el resto de las economías del mundo occidental, los ingresos promedio de jóvenes de 25 años comparados con su generación anterior, han ido en descenso desde 1965 hasta 1984 desde un 9% hasta un 15%. En una declaración a los medios, el secretario General de la OCDE José Ángel Gurria advertía: “La situación para los jóvenes es muy difícil, fueron fuertemente impactados por la gran recesión, y la situación de su mercado laboral no ha mejorado desde entonces”. Esto hoy se traduce en el hecho de que la generación Millennial ha tenido la peor etapa económica de cualquier otra en la historia, y aún les esperan retos muy complicados como sus pensiones de vejez.