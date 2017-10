A desaprender y volver a aprender

En diferentes columnas he hecho referencia a publicaciones semanales que a través del Singularityhub, lleva a cabo Singularity University, universidad fundada en 2008 por Ray Kurzweil, Peter Diamandis y Robert D. Richards, y que está ubicada en Silicon Valley en California, dentro del Ames Research Center de la NASA.

Los pasados 25, 26 y 27 de septiembre, tuve el privilegio de asistir al 1er. Programa de Innovación Exponencial, auspiciado por dicha universidad, en su campus original.

Tres días de jornadas intensas de 10 horas, que dejan una huella profunda e imborrable, de verdad una experiencia que nos cambia la visión de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida.

Singularity University tiene la misión de: “Impactar positivamente a un billón de personas en la siguiente década, a través del uso exponencial de las tecnologías en crecimiento: Computadoras y Redes, Impresión 3D, Medicina Digital, Inteligencia Artificial, Biología Sintética, Nanotecnología y Robótica”.

El programa se enfoca en tres elementos específicos: Reformular el Futuro, Estar listos para el Futuro y Nuestras empresas del Futuro.

El programa nos puso en contacto directo con las herramientas actuales y futuras, pero sobre todo nos mostró las aplicaciones prácticas y la velocidad con la que estas herramientas derivadas de los avances tecnológicos está rediseñando nuestro futuro y por qué tenemos que convertirnos en protagonistas de esos cambios.

En cuestión de horas tuve la oportunidad de escalar el Everest por sus cuatro caras, de viajar al espacio exterior, y de manipular dos robots con los impulsos electromagnéticos de mi cerebro; tecnologías que parecen de ciencia ficción y que sin embargo son ya de uso cotidiano, la Realidad Virtual (VR), la Realidad Aumentada (AR), la Robótica y Neurociencia y la Nanotecnología.

Hoy hablamos de tecnologías que están transformando radicalmente a la sociedad, y lo que escuchamos es solo una muy pequeña parte de lo que ya está sucediendo, por ejemplo, con la biotecnología, lograr extender enormemente la longevidad, al poder no solo curar enfermedades, sino prevenirlas antes de que aparezcan.

La automatización desplazará sin duda una gran cantidad de los empleos que hoy conocemos y para los que incluso, estamos preparando a nuevas generaciones; la velocidad de los cambios es mayor a la respuesta que estamos teniendo a ellos.

Los retos que tenemos enfrente para lograr que nuestro hoy mundo de escasez, se convierta en uno de abundancia y bienestar son enormes, pero apasionantes a la vez.

El futurólogo Alvin Toeffler decía: “Los analfabetos del siglo 21, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender”.