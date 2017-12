Realidad virtual, sin riesgo

En nuestra visita semanal a Singularity Hub nos encontramos un artículo de Aarón Frank que fue uno de los instructores durante mi estancia en Singularity University en Cupertino, California, y me permito compartir algunos segmentos de su artículo.

Aarón narra cómo fue su experiencia en una sesión de capacitación para convertirse en DJ a través de Realidad Virtual.

“Cuando llegué y me puse los auriculares, agarré los controladores táctiles Oculus y pronto me encontré con un controlador de DJ virtual (y de aspecto complicado) cubierto con diales y perillas. Tocar música con él fue como pedirme que consiguiera volar un jumbo jet comercial. No tenía idea de cómo funcionaba esto.

De repente, una ventana emergente con texto y una flecha me indicó que recogiera todos los discos de vinilo de una mesa cercana. Luego, me enseñaron dónde colocar un registro en el controlador, cómo presionar play, y pronto estaba tocando música. Después de eso, aprendí la parte más difícil de usar los diales y perillas.”

“Con los controladores táctiles, podría usar mis manos virtuales durante toda la experiencia para alcanzar y utilizar el controlador de DJ. Una serie de imágenes, iconos y texto explicaron lo que estaba viendo y haciendo. Es posible que las gafas de realidad aumentada pronto proporcionen instrucciones similares de visualización con objetos del mundo real, pero en este entorno de realidad virtual pude acceder a equipos y grandes bibliotecas de música a las que de otro modo no habría tenido fácil acceso en el mundo real.

Cuando terminé el tutorial y me quité el auricular, el señor Impallomeni me llevó a un verdadero controlador de DJ, y me complació descubrir que ahora sabía cómo usarlo.”

Este testimonio es el de una persona que nunca había utilizado una consola de DJ, y que, en una sola sesión de unos cuantos minutos, adquirió las habilidades necesarias para empezar a manipular un equipo que seguramente mediante el uso cotidiano, logrará dominar. Este es un ejemplo vivo de lo que hoy puede hacer la tecnología en el campo de la educación práctica; solo imaginemos el enorme ahorro que se logra además de la reducción de tiempos para capacitar a cualquier persona en cualquier tarea o enseñanza.

Uno de los elementos que potencia la enseñanza a través de la Realidad Virtual (VR) es que hoy podemos realmente utilizar nuestras manos en un espacio tridimensional, que nos permite físicamente tocar, manipular y mover objetos como si lo hiciéramos en la vida real; la diferencia es que podemos equivocarnos, y simplemente reiniciar con el programa.