Fisonomía de ciudad, cambiada en un minuto

El día que se publica esta columna, se cumple exactamente una semana posterior al sismo del martes 19 en la ciudad de México; ese día por la mañana, llegamos a esa ciudad y en el trayecto del aeropuerto a las oficinas donde nos citaron, dieron las 11:00 am, hora establecida para llevar a cabo el simulacro de terremoto por el 32 aniversario del sismo de 1985.

Los compañeros que íbamos en el vehículo observamos cómo las personas abandonaban los edificios en forma ordenada y se establecían en las avenidas, camellones o áreas despejadas aledañas a los inmuebles evacuados; las alarmas sísmicas inundaban el medio ambiente sobresaliendo del ruido perenne de la ciudad.

Derivado del simulacro, el tránsito se hizo mucho más complicado de lo normal para esta megalópolis, lo que permitió que transcurrirán más de los 15 minutos que duró el simulacro y pudimos ver también el regreso ordenado de las personas a sus diferentes lugares de trabajo; estábamos en Reforma enfrente de la Torre Mayor, cuando uno de mis compañeros comentó: “Imaginen que ahora mismo que todos están regresando hubiera un temblor real y todas esas personas en elevadores, formados afuera de los edificios para regresar, o en las escaleras para retomar sus actividades normales”. Nunca pudimos imaginar que dos horas después estaríamos viviendo en carne propia un temblor en el tercer piso de un edificio de seis, en la zona de Perisur, que supuestamente fue una donde la magnitud se sintió con más fuerza.

No fue esta la primera vez que vivo un temblor, pero sí les puedo decir que los primeros momentos, cuando su desarrollo fue trepidatorio, la intensidad fue brutal; después cuando cambio a oscilatorio, ya estábamos caminando hacia los “puntos seguros” del edificio que nos indicaban los encargados de protección del piso donde estábamos. La fuerza nos impedía caminar con la rapidez necesaria para llegar a los puntos indicados.

Me sorprendió la rapidez y el orden con el que pudimos abandonar el edificio, y llegar a la calle lateral del periférico, en el punto denominado “De Reunión” en el que permanecimos por más de una hora, después de la cual nos impidieron regresar al edificio, porque no estaba en condiciones seguras, por las grietas, plafones colapsados y vidrios rotos en la fachada. Cabe mencionar que la alarma no sonó antes.

En los momentos que funcionó bien el celular, pudimos avisar que estábamos bien, y después empezar a entender la magnitud de la tragedia, particularmente cuando nos enteramos de las dos escuelas donde las víctimas fueron pequeños que estaban en clase.

Regresar a nuestro hotel nos llevó cinco horas, en que fuimos testigos de cómo la naturaleza con su fuerza inenarrable, puede cambiar la fisonomía de una ciudad en menos de un minuto. Nuestra solidaridad con todas las familias de las víctimas y con los miles de héroes que vimos.