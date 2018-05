Ley de la UAEM en proceso de consulta

El pasado 23 de abril, el rector de la UAEM Alfredo Barrera Baca, anunció que estaba en funciones una página interactiva para recabar opiniones, recomendaciones, sugerencias o propuestas para mejorar o, en su caso, reorientar uno a uno de los artículos que dan contenido y sentido a la actual Ley universitaria.

Un recurso digital más, para fortalecer el proceso de consulta entre toda la comunidad.

http://148.215.1.17/reforma/

Semanas antes estaban circulando noes, pasmados síes y envenenados dardos para advertir --a las personas no informadas, no lectoras, no interesadas— que debía detenerse tal agravio reformista.

Son los patronos de la verdad; los sensatos analistas que desnudan las auténticas intenciones de todo.

Según detractores de la reforma, está claro su vínculo al gobierno estatal, a la legislatura local, así como a las elecciones del 1º de julio.

Si no es por tan oscuros intereses, cómo se explica que la gestión de la UAEM y su Consejo Universitario se atrevan a:

1). Reformar artículos de su ley para ponerlos al día y en consonancia con la Constitución Política, tanto de los Estados Unidos Mexicanos como la del Estado de México.

2). Que se ajusten o adicionen artículos que armonizarán con la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley General de Educación; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la rendición de cuentas; la propiedad intelectual; con el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la perspectiva de género y,

3). A plantear nuevas atribuciones de la institución, así como del Consejo Universitario y requisitos para ser rector(a).

Este es el contenido esencial de la propuesta, a fin de tener en la Ley de la UAEM un documento actualizado, pertinente y cuya vigencia perdure algunos años.

Lo que más raja les ha dado a quienes les gusta cultivar su candorosa oposición (ya que les ha generado dividendos sui géneris) son dos artículos: el 23 y el 26. El primero plantea la ampliación del periodo de 4 a 6 años, para rector(a) y, el segundo, propone lo mismo, solamente que para director o directora ¡Cataplum!

La bomba que hace correr tinta.

Convendría que la comunidad UAEM leyera toda la propuesta, así como el transitorio 7, nada más para comprender por qué quienes calumnian, apuestan a que no leamos más que sus voraces discordancias.