Campañas políticas para México

La semana pasada, mientras escribía mi colaboración, faltaban 300 minutos para que iniciara el primer debate entre candidatos y candidata a la presidencia.

Ahora que han pasado los días, cuento con algunos elementos para compartir mis puntos de vista, a pesar de que han corrido ciber-textos, videos, entrevistas, tinta a raudales, sesudos post-análisis, memes y contra-memes en cantidades titánicas.

Ya se sabe, la realidad no espera a que uno se acomode.

El universo se expande a través de un tic-tac inexorable.

Acerca de lo que se ha dicho respecto al primer debate entre los y la presidenciable, con pocas aseveraciones armonizo.

Será porque tengo el hándicap de no ser analista político. Tal carencia me limita, pero quizá me abra puertas inesperadas e incluso inhóspitas; la prefiero con tal de ir por mi sendero.

Uno. El formato mediático del "debate" fue mejor que los anteriores. Coincido. Pero ello no significa que la televisión sea un medio que permita debatir; no es posible profundizar en ningún tema, a través de un medio que está implacablemente maniatado por el imperio del segundo o del minuto.

A lo largo de la historia del pensamiento científico-social, hay autores y autoras que han polemizado a lo largo de años a través de varios libros dedicados exclusivamente a un tema.

Dos. Las interrogantes que nutrieron las intervenciones fueron: Política y Gobierno, segmentadas en aspectos de seguridad pública y violencia; combate a la corrupción e impunidad; democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.

Las dos moderadoras y el moderador plantearon cuestiones específicas, pero los briosos políticos y la ex primera dama no respondieron más que con dudosas recetas, auto-reconocimiento, evasivas, calculados silencios y presagios.

Tres. Los subtemas que quedaron en el ático fueron: El pluralismo y los grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando le preguntaron a Margarita Zavala sobre hipotética orientación gay en su hijo y si aprobaría que contrajera homo-matrimonio, obviamente se desmoronó.

Se hubiese mantenido el criterio de igualdad si a los otros cuatro candidatos se les formula la misma interrogante, pero no.

Faltaron temas como: Eutanasia, muerte asistida, embarazo no intencional y aborto, derechos de las minorías sexuales.

Seguiré...