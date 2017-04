Los mejores twittazos

#SábadoDeGloria más bien sábado de flojera

Orbelin @SoyOrbel

#SábadoDeGloria y yo en la gloria.

Miguel Coronel @Miguel_Gil_18

Todas las mañanas van en el metro con sus gallos y oliendo bien culero. Pero en #SabadoDeGloria si se mojan.

GUY TREJO @Guy_Trejo

Antes de ir a misa de Gloria hay que confesarse #SabadoDeGloria

Maestro Al-Shaer @AlshaerTour

Siempre saldrá el sol!! #SabadoDeGloria y reflexión.

Nath Ramos @Nathram13

“No me gusta ir a la playa en #semanasanta porq todo está muy lleno y así ni disfrutas”

—Yo, disimulando mi maldita pobreza #SabadoDeGloria

Manuel Escalera @ManuelEscalera

#SábadoDeGloria Para la Paz y la Reconciliación. Las bendiciones de Cristo para todo el Pueblo y la Patria.

Gilberto M. Bucan @GilbertoBucan

Gran día laboral, #SábadodeGloria y nosotros al pie del cañón, agradeciendo a Dios por el trabajo. Esto es 24/7 pero de eso se trata.

Andrea Cabana D. @andreaCabanaD

@mhonividente llegando de la celebracion misa de #SabadoDeGloria bendiciendo mi Cirio y mi agua no se xq siempre me da escalofríos

Hilda Llanas @llanas_hilda

Pues los vecinos de la esquina ya andan festejando el #SábadodeGloria

No me molesta que festejen, me molesta su banda escandalosa

Tannia Tovar @Annianka

Si mañana es #SabadoDeGloria ¿Hoy es viernes de Selena?

Eduardo Togi @eduardotogi

Momento de luto y tristeza, día entre la muerte y resurrección de Jesús. Día en el que se anuncia de Cristo ha resucitado #SábadoDeGloria

Roberto d’Aubuisson @rdaubuisson

No olviden hacer su buena acción de hoy! ;) #SabadoDeGloria

Dj @arreola_dj

“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?” #SabadoDeGloria

@RoyLopezMolina

Dar gracias por lo bueno y lo malo que nos sucede, es irse reconciliando con la vida #SábadoDeGloria

VeróniK@verosegurav

Este #SabadoDeGloria no te excedas y #SiTomasNoManejes Tú no vas a resucitar mañana

Omar Castrejón Omar_Castrejon