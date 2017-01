Los mejores twittazos

No sé si fue un año malo o bueno, un año de cambios, espero 2017 que no me falles y me traigas alguna buena.

@ForraDirecta

Después de este año, creo que “Sobrevivir el 2017” ya cuenta como propósito.

Eduardo Salles @sallesino

Yo, como Walt Whitman, que se celebró y se cantó a sí mismo, ME DESEO un feliz 2017, porque hay mucho hipócrita por allí, y yo creo más en mí.

Roberto Malaver

@robertomalaver

Creo que no necesitan cumplir todas las cábalas para tener un buen 2017, solo sean buenas personas, no jodan al resto, lo demás viene solo.

Black Rose Inmortal

@blackroseimmort

Creo que mi principal meta para 2017 es tomar mucha agua. No soy muy pretenciosa.

Nataya @NoAlarmsNo

Vi mi horóscopo del 2017, creo que voy a necesitar más gatos y helado ah.

Ann @annlookMDP

Pasar de 2016 a 2017 es cuestión de un día. No creo que los malos recuerdos se vayan a olvidar, no vamos a cambiar la actitud tan rápido.

Bel Barreto @beli_barreto

En el 2017 prediquen con el ejemplo. Los niños parece que están pegados al celular pero sí nos miran y saben perfectamente cómo somos.

Andres Guschmer T.

@aguschmer

Dicen los que ya vieron el 2017 que parece bueno, pero tarda en actualizarse y se descarga rápido.

Alejo Schapire

@aschapire

Ya casi van a ser las ocho de la noche, todavía no me baño y ni siquiera pienso vestirme bien, voy a usar mi pijama para recibir el 2017 see.

@puppimin

No porque sea 2017 mi vida va a cambiar pero espero que sea mejor que este año y no me de tantos golpes feos como me dio el 2016.

Mica Villanueva @micavkd

Te pasas la vida esperando a que pase algo y al final, lo único que pasa es la vida. En 2017 no esperes, haz que pase.

Mi Abuela Sabia

@miabuelasabia

Yo no sé por qué estáis tan esperanzados con 2017 si cada año decimos lo mismo y al final van igual o peor que el anterior y lo aborrecemos.

nthn lightood@daykile

Debe ser hermoso besar a tu pareja en el último minuto del 2016 y primer minuto del 2017. Nunca me pasará, pero si debe ser bonito.

@DamaDeHieIo

En China ya es 2017. No podemos permitir que nos adelanten así, esto conmigo no pasará.

Donald J. T.

@Donald_Trompa