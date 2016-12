Los mejores twittazos

Política/Historia

@edgarvedder

Atenco Tlatlaya Ayotzinapa Casa Blanca Más de 20mil muertos Más de 50% de Devaluación Crisis de Reforma Educativa #Gasolinazo Este es el PRI

El Candigato Morris

@Oficialmorris

Recuerdan cuando @EPN deciá que con la Reforma Energética no subiria el precio de la gasolina? #PeñaElPeorEnemigoDeMx #gasolinazo

El Hit @el_hit

El PRI, Televisa y @epn decían que AMLO estaba loco. Que razón tenías AMLO #gasolinazo #PeñaElPeorEnemigoDeMX

* El SOLITARIO *

@Elsolitariolla1

El #gasolinazo no nos afectará, porque no somos autos. -Andréa Legarreta, economista, conductora, etc..

#LordAzteca @chko31

Oye @EPN ¿no que la reforma energética evitaría esto? Tus mentiras casi no se cuentan, pero joden mucho... #imbecil #GASOLINAZO

EL ACERTIJO @EI_Acertijo

«El aumento de la gasolina en México sólo afecta a los tragafuego» — Andrea Legarreta. #Gasolinazo

DesLINDAdaDeEPN

@anaitat2011

#Del2016NoOlvidaré que mientras a unos les preocupan los #XVdeRubí, a otros nos #PRIocupa el #Gasolinazo que aplicará @EPN en enero de #2017

Dan Jiménez @Dan_Jmz

A ver si le chillan al aumento d la gasolina en enero así como le chillan a la Princesa Leia #Gasolinazo2017 #gasolinazo

Claudia @Claudia38542225

Por culpa del #gasolinazo ahora tengo que sacar mi convertible!!.. Por un rato carrito de helados y otro rato de elotes. Si no, no se puede

José @JoseGagon

El #gasolinazo excelente programa para cambatir la diabetes: a caminar un chingo y a tragar menos.

Debbierawwrr @Debby_Hdez

Donde puedo conseguir una buena bicicleta? #seanSerios #Gasolinazo

Gerardo Serna @GerrySerna

Lo bueno que con $50 pesos de magna me rinde para toda la semana -En serio, pues que auto tienes? -Cual auto, soy tragafuegos #gasolinazo

El Cachas de Oro 357

@ingeniosoU

A mí no me preocupa que haya #Gasolinazo porque no tengo carro y tampoco tengo trabajo, para el 31 de diciembre brindo con acido muriatico