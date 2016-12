Los mejores twittazos

Aviso a la ciudadanía https://t.co/hEavupAH18

Petróleos Mexicanos @Pemex

Creo que me da mas emocion ver una pipa de pemex que saber que hay debajo del arbolito de navidad

Mr. Disaster @Jerez_84

A este paso creo que iré a pasar mi año nuevo en pemex y de nuevo me regreso.

Jhovani Emmanuel B D @JhovaDelacruz

No hay gasolina en GDL, todos vamos a morir haciendo ejercicio en una bicicleta.

vizente @vizente

Me acordé que tengo que salir a hacer pendientes, pero me acuerdo que no hay gasolina y se me pasa!... mejor me duermo un rato

javier salcido NiMergas_Gdl

Gracias al desabasto de #gasolina me quedé varado en plena autopista Gdl/Mx #LoBuenoNoCuentaPeroCuentaMucho gracias #Gobierno acaparador!

Samuel Guerrero @bucls

Mágicamente ya hay gasolina en todo Guadalajara, si querían descansar en navidad nomás hubieran avisado y listo.

Sestra @ThonnyGray

Desabasto de gasolina #zapopan #gdl llevo 4 gasolineras y me estoy acabando la poca que me queda :(

Nathalie. @__Natalie1

Todavía hoy vi varias gasolineras cerradas y filas en algunas desde Periférico en Guadalajara hasta Autlán @GasolineraPemex @Pemex

Hector Sanchez @hectorsanchez

Pues acá en Guadalajara aún es difícil encontrar gasolina y donde hay está más cara.

Seguiremos informando.

Lucie Nini @luciecometa

Ahora en la república bananera de Peña Nieto hay escasez de gasolina en Guadalajara, en plena temporada de salir en coche con la familia.

Enrique Saisó @ESAISO

Acá en Jalisco no hay gasolina.

*Reza un rosario para que alcance a llegar a Guadalajara*.

Feer OR @FeerSeens

@EPN padece demencia o es mentiroso?

#gasolina cada día más cara y ahora hasta #desabastodegasolina

Tey Jaime @jaime_tey

Sigan con sus estupideces de Rubí mientras el #desabastodegasolina nos carga!!!

Mariana Silva @marianasi