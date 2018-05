Los mejores twittazos

Dolor y lágrimas en #LaHabana #Cuba , lluvia y cielo gris ante la pena por tan lamentable accidente del Boeing 737

Richard Gutierrez

@richardcuba1993

Me sumo a las condolencias con las familias que desafortunadamente han perdido a sus seres queridos. Un saludo solidario al pueblo de Cuba

Adalberto Durán

@adaldur

Mi corazón está con Cuba en estos momentos de dolor por las pérdidas humanas en ese fatídico vuelo.

Escarlin González @escarlingc

Que tristeza en Cuba! :(

Bia LULA @JeannieDjinn

Cuando se barra del país el gramscismo se escribirá la verdadera historia y se honrarán a todos los héroes q nos evitaron ser Cuba.

Sax Wehrmacht

@SaxWehrmacht

Muchas gracias, ha sido un lamentable hecho, el dolor nos consume a todos, pensábamos que habrían más personas vivas, pero fueron más de 100 las que murieron, solo 3 sobrevivieron y aún están con peligro para la vida. Dios bendiga a #Cuba.

Dennis_TourGuide @DTourguide

Manteniendo tu país en oraciones My heart goes out to the people of Cuba

Kay-Marie @anxiouskmarie

En Cuba: el pueblo no está solo

Mirna Rodríguez

@PrimadadeCuba

Un abrazo solidario al pueblo cubano, especialmente a las familias de las víctimas del terrible accidente aéreo ocurrido el día de hoy en La Habana.

La Patria Grande está de luto.

Rafael Correa

@MashiRafael