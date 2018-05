Los mejores twittazos

La muerte de un ser querido es dolorosa, pero debe doler mas no saber a ciencia cierta en donde está esa persona que amas. #NoSonTresSomosTodxs

Jair Reyes @jaireyes_

Hugo y Manuel son primos, tienen entre 10 y 11 años, ambos buscan a Jorge Eduardo, desaparecido en febrero del 2016 en Jalisco. #HastaEncontrARTE #NoSonTresSomosTodxs

Oscar Augusto @_OscarAugusto

Hoy me duele no estar marchando para recordar sus vidas, para exigir justicia. No importa donde estemos, las luchas viven con nosotros. #NoSonTresSomosTodxs

Patylu @patyache

Qué fuerte, pero qué necesario es escuchar de su misma voz, el dolor de las madres de los desaparecidos. Te hace pedacitos el corazón. #NoSonTresSomosTodxs

Robin @GunnerPowerHS

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene 3 mil 60 reportes de desaparición en Jalisco a enero de 2018. Mil 427 de éstos son de personas de 0 a 30 años. Casi la mitad (46 por ciento) de los desaparecidos son jóvenes. #NoSonTresSomosTodxs

Fernando Velasco

@frnndoVelasco

“Si yo pudiera pedir un deseo, borraría el día en que te perdí” #NoSonTresSomosTodxs #NoEstánSolas

Tzitzi Santillan @tzitzisantillan

No se nos olvida que nos están desapareciendo. Lo más triste es que quedan familias enteras destrozadas; ya basta de vivir con miedo de no volver a casa un día. #NoSonTresSomosTodxs. La situación está cabrona y no nos vamos a detener hasta que todo mejore.

Dayhana Carrillo

@DayhanaCarrillo