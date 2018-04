Los mejores twittazos

Doble moral del Piojo que está chillando que Pizarro los ofendió pero él sí puede golpear y decir jaladas?

Ezra Abram Arrazate

@ArrazateEzra

Y por qué defender a Pizarro que lo dijo en una celebración con micrófono y no en la cancha, y cuando extranjeros como Gignac, Nahuel, etc. le reclaman al árbitro los quieren matar y expulsar del país? Cuál es la diferencia?

TONI @toni3_10

No deberías pedir la disculpa, al final de cuentas dijiste algo que la mayoría de los antiamericanistas casi siempre dicen. Pero bien por ti, eres una gran persona que siempre sale a dar la cara. Crack Pizarro

Lau Castillo

@lau08cm

No hay comparación, Pizarro lo dijo como un rojiblanco más y fuera de concentración, el torneo ya había terminado el sólo estaba festejando con su afición.

Deisy @deisytitita

El América cuántos años duró sin título de Liga y sin Copa mx!? Y se burlan de lo que duró Chivas sin título internacional, como si ellos ganaran todo muy seguido... lo que es el ardor.

@labaldnebro

Hay que saborear el logro de Chivas señores! dejen de criticar al único Equipo Mexicano que hoy por hoy es campeón de Concacaf... que si un aficionado violó a una reportera , que si etc etc.... no confundan la gimnasia con la magnesia

Jorge Arturo Za

@JorgeZa10054060

Uy, qué delicados; solo fue un momento de euforia, #Chivas #Pizarro

Lorenza Landeros

@Landeroslore