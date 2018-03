Los mejores twittazos

Se me hace que Guillermo del Toro sí se va a traer el Oscar. Ha ganado todos los premios y estaría raterísimo que no se lo lleve. De película creo que no gana, pero sí de director.

Óscar Balcázar @OBG888

Hoy vi “Call me by your name” yo creo que si le viene ganando el Oscar a Del Toro.

Fabiana Mena @aabmena

Ojalá Del Toro gane el Oscar de mejor director, pero de mejor película yo creo que no lo hará. Ya vi otras dos de las nominadas y me han gustado mucho más. Por un lado, Tres anuncios por un crimen y por otro, El Post. Ambas buenísimas.

Yolanda Aguirre

@yosoysolomia

Llegan los #Oscars2018 y solo espero que @RealGDT gane a mejor director por #TheShapeofWater porque de las nominadas es la que me parece más completa y la mejor actuada con el trabajo estupendo de #sallyhawkins y el resto del elenco. #Oscars

@DCgmilo54

Junto con #ElLaberintoDelFauno, creo que #LaFormaDelAgua es lo mejor que ha hecho @RealGDT. Mucha suerte en los Oscars.

A_Arnaiz @adrianarnaiza

No es que esté obsesionada, pero creo que “The Shape of water” debería ganar todas las nominaciones que tiene y a @RealGDT darle un Nobel por entregarle tanto a la humanidad #Oscars2018

Josefina @josefinelsa

Perdóname @RealGDT por lo que voy a decir y espero no ser antipatriota pero me gustó más #3AnunciosPorUnCrimen que #LaFormaDelAgua ...lo siento, lo siento mucho.

gerardo hernandez

@GerardoTherion

Si Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor director yo regreso al perro gimnasio. Te lo firmo y te lo cumplo

@RealGDT. #Oscars

Alf @alnf_

Un friendly reminder a Don @RealGDT porque creo que va a ganar: A la Academia le vale madre quién esté en el escenario. Hay cronómetro. Bajan el micro, suben la música. Al punto los agradecimientos y mensajes.

RAFAEL SARMIENTO

@rafalitosarmi

Es #TheShapeofWater la mejor película de @RealGDT??? Yo diría que sí.

Guido Zapata @Chueks

@RealGDT Te llevamos en nuestro corazón! #MinervaDelToro #OscarDelToro #TapatioPower

Rodolfo Guzmán

@rodolfoguzman75

En GDL los amigos de @RealGDT preparan una proyección especial para reunirse, ver la ceremonia y celebrar en #MinervaDelToro.

Nelly R. Plascencia

@NellyPlascencia